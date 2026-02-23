La selección femenina jugará en Córdoba a las 16:00 h en abril para no coincidir con la final de Copa

La selección española femenina jugará ante Ucrania el próximo sábado 18 de abril a las cuatro de la tarde en Córdoba. El horario, muy tempranero y más en esas fechas en las que ya hará calor en la ciudad andaluza, se debe a que ese mismo día se disputa la final de Copa del Rey, a las nueve de la noche en Sevilla. Y la Federación, como es lógico, no quiere que coincidan ambos encuentros.

España jugará ante Ucrania en El Arcángel de Córdoba un encuentro de fase de clasificación al Mundial de Brasil que se juega en 2027. El partido estaba marcado en el calendario al ser coincidente con la final de Copa del Rey, de ahí que se haya puesto a una hora tan temprana. A las cuatro de la tarde un sábado de abril puede hacer mucho calor en Córdoba.

Así, la selección española femenina regresará a Córdoba más de dos años después, ya que el último encuentro del combinado nacional en esta ciudad andaluza fue el 26 de septiembre de 2023, en un España – Suiza que fue justo después de ganarse el Mundial.

Tal y como anuncia la RFEF, el retorno de la selección femenina a Córdoba ha sido posible gracias a la colaboración de la Real Federación Española de Fútbol, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la Real Federación Andaluza de Fútbol y el Córdoba CF. El encuentro se disputará en El Arcángel.

Ese fin de semana no habrá fútbol de Primera División masculina, pero sí una final de Copa del Rey que paralizará a España por ser uno de los partidos más importantes del año. Ese encuentro se jugará a las 21:00 horas en Sevilla, pero no podía coincidir con la selección femenina para no solaparse. Sí que habrá fútbol de Segunda ese fin de semana, pero el Córdoba juega fuera de casa, ante la Cultural y Deportiva Leonesa.