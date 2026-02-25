Mohamed, armado con su móvil y un palo de fregona, frustró un violento robo con fuerza en una cafetería de Berriozar (Navarra). El joven inmigrante de 26 años sorprendió a los ladrones en pleno robo, les increpó, les grabó con su teléfono y acabó persiguiéndolos fregona en mano. Gracias a sus vídeos la Guardia Civil ha conseguido detener a los dos atracadores y recuperar parte del botín de 1.500 euros.

Hoy cuenta su hazaña sin darse importancia, tiene tiempo de sobra porque actualmente está en paro, buscando trabajo: «Los marroquíes verdaderos somos honrados, me molesta mucho la imagen que nos dan los otros marroquíes que son delincuentes en España».

Mohamed nos cuenta que el miércoles 21 de enero pasaba en patinete por la calle de la cafetería cuando vio a un individuo en su exterior en actitud sospechosa: «Él me gritó que me fuera, vino a ‘romper’ a mí (pegarle), entonces yo también les dije y les grabé, entonces me di cuenta de que era ladrón y el otro estaba dentro de la cafetería».

Mohamed grabó con su teléfono a los ladrones aguantando una lluvia de insultos e incluso agresiones. Lejos de arrugarse, el joven marroquí persiguió a los ladrones con un palo de fregona que agarró en la puerta del local. Los delincuentes consiguieron escapar tras desvalijar la máquina de tabaco y la máquina recreativa del local.

Los ladrones eran padre y e hijo

Tras el enfrentamiento, el joven marroquí entregó sus vídeos a la Guardia Civil para que localizaran cuanto antes a los ladrones. Una vez confirmada la identidad de los presuntos autores, se estableció un dispositivo para su localización que culminó con la detención de dos hombres, vecinos de la zona.

Se trata de un padre de 52 años y su hijo de 36, ambos con antecedentes policiales por hechos similares. Tras su detención, fueron puestos a disposición de la correspondiente Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona.

Mientras, Mohamed, espera con impaciencia su permiso de residencia. Lleva dos años y 4 meses residiendo en España y está previsto concederle la residencia el mes que viene.