Los ladrones se están cebando con el parque 9° de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Entre tentativas y robos consumados, los bomberos ya suman media docena de incidencias en sus instalaciones de Arroyo del Fresno. Los ladrones roban maquinaria cara e imprescindible para su trabajo, especialmente en los rescates de ciudadanos, aprovechando la ausencia de vigilancia y medidas de seguridad en la campa en la que los bomberos llevan casi tres años de forma temporal mientras reforman su sede del Barrio del Pilar (Madrid).

El modus operandi de los ladrones siempre es el mismo: los robos a los bomberos se producen de noche aprovechando la falta de vigilancia. Los delincuentes saltan o fuerzan la valla y roban a los bomberos las cizallas, los separadores para sacar de los vehículos a las víctimas de accidentes de tráfico o se llevan hasta las baterías de sus camiones.

los ladrones sustraen siempre las herramientas más caras para revenderlas, ya se han perdido miles de euros en robos, pero también roban a los bomberos herramientas que luego pueden usar para cometer delitos con mayor eficacia. Lo más preocupante es que se trata de herramientas y material que los bomberos necesitan para sus operaciones de salvamento o rescate, o simplemente para mover sus vehículos y llegar a tiempo para salvar vidas.

Tres años en una campa «provisional»

Fuentes de los Bomberos del Ayuntamiento explican el motivo de los robos: «Mientras se reforma el parque de bomberos original, han ubicado el servicio en un solar del barrio de Arroyo del Fresno, allí, en naves prefabricadas y con los vehículos y el material al alcance de los ladrones somos más vulnerables a los robos, es una zona apartada».

El problema añadido es que el parque 9º es un parque de cabecera ubicado estratégicamente para dar servicio a la zona note de Madrid y concentra múltiples recursos, personal de guardia y vehículos especializados, porque es la base operativa de referencia para la extinción de incendios y salvamentos en la zona norte.

Sobrecarga a otros parques de bomberos

Los bomberos del parque 9° no deberían continuar en ese solar, sufriendo robos continuamente. Las obras de reforma de su base original tenían que haber terminado en enero de 2026, en cambio ahora están paradas y se retomarán en verano de 2026.

«Además, el solar donde se encuentran los compañeros del parque 9° está mal elegido desde el principio porque está demasiado lejos de todo. Esto hace que cargue de trabajo a otros parques de bomberos de Madrid y por tanto se tarda más en acudir a los sucesos», explican las mismas fuentes.

Este parque ubicado en el solar de Arroyo del Fresno, en edificios prefabricados, tiene una dotación de más de 25 bomberos y 22 vehículos de emergencias.