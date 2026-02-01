Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid no ocultan su preocupación por el aumento de los peligrosos incendios en coches eléctricos. Ya sofocan un mínimo de dos incendios de este tipo en la capital cada mes. Una aclaración importante: los bomberos no culpan a los vehículos eléctricos. «Es cierto –indican– que los incendios son por el mal estado de las baterías de los coches eléctricos, pero la culpa directa está en las instalaciones de carga deficientes y en los malos hábitos para cargar las baterías del coche».

«Con los medios que tenemos actualmente no podemos hacer frente como nos gustaría a los incendios de esas baterías. No existen los medios materiales ideales para hacerles frente. Lo único que podemos hacer es intentar refrigerar para reducir las altas temperaturas producidas en la célula que se ha incendiado y que no se vean afectadas el resto.

Además, tal y como advertían Bomberos del Ayuntamiento de Madrid en redes sociales, a este tipo de incendios hay que añadirle un riesgo asociado: la reignición de las baterías, es decir, que tras apagarse el incendio se reavive de nuevo en las baterías. «Por este motivo, actuamos en prevención y retiramos el vehículo del garaje, para llevarlo a un depósito municipal donde se custodia».

«Los responsables son los dueños»

A pesar de todo, fuentes de bomberos no señalan a los coches eléctricos como culpables de los incendios. «Los verdaderos motivos son diversos y en la inmensa mayoría de los incendios, la responsabilidad es del usuario o de la Administración que no regula lo suficiente, no es culpa del vehículo».

Causas externas del incendio de las baterías del coche eléctrico, como son un fuerte golpe que produzca una rotura y fuga en las celdas.

que produzca una rotura y fuga en las celdas. La causa principal de los incendios en los coches eléctricos son las deficientes instalaciones de carga del vehículo eléctrico, sin las características adecuadas, ya sea en domicilios particulares, en garajes comunitarios e incluso en cargadores ubicados en las calles. «Muchas de esas instalaciones no cumplen la normativa que, ya de por sí, tampoco es que regule mucho. No tienen la potencia, no refuerzan el sistema eléctrico para cargar el coche o las instalaciones no cumplen las normas de seguridad», explican fuentes especializadas.

El abuso de las cargas de batería es la otra causa principal de los incendios de vehículos eléctricos. «Los coches no se cargan como deberían para preservar la seguridad de la batería. Se abusa, se deterioran y terminan ardiendo, generando un incendio complicado y muy peligroso», relatan.

«Desinformación y poca regulación»

«En general, lo que nosotros percibimos es que hay mucha desinformación, incluso entre los usuarios a la hora del uso y mantenimiento de los coches eléctricos. Otro problema es la escasa normativa», insisten.

La Ley sobre propiedad horizontal ya anuncia que para instalar un cargador de coches eléctricos no hace falta el permiso de la comunidad de vecinos, basta con anunciarlo y facilitarles el proyecto. «Así nos encontramos con cargadores en terceras o cuartas plantas de sótano», añaden las fuentes.

«Más peligro tienen los patinetes»

«Más peligro tienen los patinetes, que no pasan ningún control, no como los coches. Un coche eléctrico es seguro si se siguen las indicaciones del fabricante, con puntos de carga adecuados que no sobrecalienten la línea. Los patinetes, en cuanto los chicos cambien la placa base para correr más, ya son una bomba sobre ruedas».

La crónica de sucesos da la razón a los especialistas, con varios siniestros mortales causados por patinetes puestos a cargar a la entrada de las viviendas y, por tanto, cerrando la posibilidad de escape a las víctimas si los patinetes se incendian. «Por no hablar de los golpes en las baterías poco protegidas de los patinetes», puntualizan.

«Los peligrosos incendios de baterías»

Antes, lógicamente no había tantos incendios de coches eléctricos, aunque el problema no es el número de incendios, sino lo complicado que es apagarlos.

Fuentes de los bomberos admiten que no hay un método eficaz para apagar los incendios químicos de las baterías. Su misión es impedir que las llamas se propaguen, controlar el incendio y dejar que se apague sin causar víctimas. No hay más de momento. Lo que sí hay más son incendios de vehículos eléctricos en Madrid.