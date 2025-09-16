Dos bomberos han resultado heridos graves y otros cuatro de diversa consideración durante la extinción de un voraz incendio en el restaurante «El Ñaño» de la calle Amador de los Ríos en Madrid capital. El siniestro, según los testigos, fue precedido de una explosión en la cocina del establecimiento.

El incendio se ha originado en la cocina del establecimiento y rápidamente ha inundado de humo el local disparando la temperatura de las instalaciones. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han conseguido extinguir las llamas a costa de media docena de heridos que han sido atendidos por efectivos del SAMUR-Protección Civil.

Dos de los bomberos han resultado heridos graves necesitando traslado, el resto han sufrido herida de diversa consideración durante las tareas de extinción.

Explosión en la cocina

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 12:00 hora del mediodía cuando los empleados del restaurante se disponían a poner en marcha la cocina del restaurante.

En ese momento, al encender las máquinas se ha producido una fuerte deflagración que ha desencadenado un incendio dentro del local, sin que afortunadamente resultaran heridos los trabajadores.