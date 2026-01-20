Las balizas V16 se han convertido en un codiciado botín para los ladrones que fuerzan las puertas o rompen las ventanillas de los turismos para robarlas y revenderlas a mitad de precio. El último ladrón de balizas ha sido detenido por la Policía Nacional en Madrid por destrozar la ventanillas de una docena de vehículos en el distrito de San Blas. Se trata de un delincuente español con multitud de antecedentes por hechos similares.

Los robos de balizas se produjeron en la calle Nuestra Señora de Araceli. Los vecinos se despertaron con la desagradable noticia de una ristra de vehículos forzados y con los cristales reventados.

Los agentes de la Policía Nacional desplazados a la zona, inspeccionaron los vehículos dañados y pidieron a los vecinos que les facilitaran sus números de IMEI para localizar las balizas robadas y dar con el ladrón.

Detenido y recuperado el botín

Los agentes de la comisaría de Hortaleza-Barajas no tardaron más que unos días en dar con el ladrón de balizas que no distinguía entre las balizas homologadas o no, simplemente forzaba las guanteras en busca del botín. Los policías también recuperaron la mayor parte del botín.

Las balizas V16, por su gran demanda y elevado precio, han despertado el interés desmedido de los ladrones como hace años ocurrió con los navegadores, o con los radiocasetes mucho antes.

«Operación V16»

No sólo Madrid o Coslada han sido escenario de los robos de balizas, en León la Policía Nacional tuvo que desarrollar un operativo para dar con el ladrón que había destrozado una treintena de coches para robarlas.

El ladrón siempre actuaba de la misma manera, entraba en garajes y forzaba todos los coches que podía para sustraerles las balizas. Así lo hizo con más de treinta vehículos.

El Grupo II de Delincuencia Urbana de la Comisaría de Policía Nacional de León se encargo de la investigación bautizada con el nombre «Operación V16». Así, los agentes lograron identificar al delincuente que resultó ser un hombre de 39 años con numerosos antecedentes policiales por hurto y robos con fuerza.