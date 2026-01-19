Dos encapuchados con amoladoras perpetran el robo del siglo en el museo del Louvre de París. Las cámaras de seguridad captaron el pasado 19 de octubre de 2025 el audaz golpe que se llevó una parte de la historia de Francia en joyas. con una serenidad pasmosa y delante de la narices de los guardias de seguridad, los ladrones se llevaron un botín de 88 millones de euros.

El programa «Complément d’enquête» de France Television, ha obtenido en exclusiva las imágenes de las cámaras de seguridad del robo del Louvre. El asalto tuvo lugar el 19 de octubre alrededor de las 9:30 de la mañana. Las cámaras de seguridad de la galería Apollon captaron a los dos autores entrando por una ventana del primer piso, mientras varios guardias de seguridad observaban. El primer ladrón llevaba un chaleco fluorescente y el segundo, un casco de motocicleta.

Los ladrones del robo del Louvre se dirigen directamente hacia las vitrinas que albergan las joyas de la corona francesa. Los hombres, armados con amoladoras angulares, cortaron y destruyeron dos vitrinas en cuestión de minutos. El primero se apoderó de la diadema de la emperatriz Eugenia, mientras que el segundo arrancó de su vitrina fragmentos de un ajuar perteneciente a las reinas María Amelia y Hortensia.

Los guardias de seguridad no reaccionan

Los guardias de seguridad observan estupefactos la escena a pocos metros de distancia. Los vigilantes dudan sobre qué hacer. Uno de ellos chilla a los dos ladrones cuando llegaron, mientras que otro agarró un poste y se dirigió hacia los delincuentes que estaban concentrados en destrozar las vitrinas.

Las cámaras filmaron a los ladrones saliendo por la misma ventana, tras dejar caer algunas joyas con las prisas. En total, la escena duró menos de cuatro minutos. Es ese tiempo un botín de 88 millones de euros salió por la ventana del Louvre donde una escalera esperaba a los ladrones.

Prisión para los detenidos

En noviembre, entraron en prisión dos de los detenidos, uno de ellos una mujer, de 38 años, inculpada como cómplice en el robo del Museo del Louvre y la Fiscalía de París anunciaba que varios sospechosos en la investigación del espectacular serán interrogados por un juez.

Los ladrones robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón de la Galería Apolo. Pero uno de los objetos robados, la corona rota de la esposa de Napoleón III, fue encontrada posteriormente cerca del museo. Los ladrones dejaron la gema más grande de la colección del emperador: un diamante de 140 quilates. El valor total de los objetos robados aún no se ha revelado.

La mujer de 38 años fue acusada de complicidad. Otro de los detenidos fue enviado a prisión y otro ha sido puesto en libertad sin cargos. Las joyas todavía no han sido recuperadas.

Entre los sospechosos detenidos el miércoles se encontraba un presunto miembro de la banda que perpetró el robo el 19 de octubre en menos de ocho minutos, según declaró el jueves la fiscal de París, Laura Becchio. Las pruebas de ADN lo vinculaban con el robo.