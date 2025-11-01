Robo en el Louvre: entran en prisión dos detenidos, uno de ellos una mujer inculpada como cómplice

Este sábado 1 de noviembre han entrado en prisión dos detenidos, uno de ellos una mujer, de 38 años, inculpada como cómplice en el robo del Museo del Louvre. La Fiscalía de París ha anunciado que varios sospechosos en la investigación del espectacular robo en el que se sustrajeron joyas valoradas en 88 millones de euros serán interrogados por un juez. Los ladrones robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón. Pero uno de los objetos robados, la corona rota de la esposa de Napoleón III, fue encontrada posteriormente cerca del museo. Los ladrones dejaron la gema más grande de la colección del emperador: un diamante de 140 quilates. El valor total de los objetos robados aún no se ha revelado.

Una mujer de 38 años ha sido acusada este sábado 1 de noviembre de complicidad. Otro de los detenidos también ha entrado en prisión. Mientras, otro ha sido puesto en libertad sin cargos. Las joyas todavía no han sido recuperadas. La mujer, arrestada el miércoles en la región de París junto con otros cuatro sospechosos, fue acusada de complicidad en robo organizado y conspiración para delinquir.

Entre los sospechosos detenidos el miércoles se encontraba un presunto miembro de la banda que perpetró el robo el 19 de octubre en menos de ocho minutos, según declaró el jueves la fiscal de París, Laura Becchio. Las pruebas de ADN lo vinculaban con el robo.

El martes 28 de octubre, dos hombres de unos treinta años fueron detenidos, sospechosos de pertenecer a la banda que perpetró el robo. Uno de ellos, detenido en el aeropuerto de París, se disponía a viajar a Argelia.

Los dos hombres, de 34 y 39 años, fueron acusados ​​formalmente y puestos en prisión preventiva el miércoles por la noche.

El Ministerio de Cultura francés declaró que los objetos robados son:

Broche de lazo de la emperatriz Eugenia. Fabricado en 1855 por el joyero francés Alfred Bapst con diamantes de las Joyas de la Corona Francesa. Inicialmente, fue concebido como hebilla para un cinturón de diamantes, pero posteriormente la emperatriz lo rediseñó para convertirlo en un adorno más grande, con borlas.

Diadema de la emperatriz Eugenia. Fabricada en 1853 por el joyero Alexandre-Gabriel Lemonnier como regalo de bodas. Está compuesta por 212 perlas y 1998 diamantes. Las joyas provenían del Tesoro Público Francés y anteriormente habían pertenecido a la Emperatriz María Luisa y a la Duquesa de Angulema.

El collar y los pendientes del arreglo de esmeraldas de la emperatriz María Luisa. El arreglo fue un regalo de bodas que Napoleón I le regaló a María Luisa en 1810. El conjunto fue fabricado originalmente por la firma francesa Nitot et Fils, que posteriormente se convertiría en la Casa Chaumet.