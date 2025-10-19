Robo en el Louvre: una banda con motosierras roba joyas de Napoleón antes de darse a la fuga

Un robo en el museo del Louvre ha obligado a cerrar sus puertas al público durante la jornada de este domingo. Ello, después de que tres ladrones, cuya identidad todavía se desconoce, hayan irrumpido a través de un montacargas con motosierras en mano al momento de su apertura. Consigo se han llevado joyas de un valor todavía por estimar.

Era la propia ministra francesa de Cultura Rachida Dati la encargada de confirmar el suceso después de que el museo comunicara a través de sus redes sociales su cierre por «razones excepcionales». El motivo, un atraco que a primera hora de la mañana ha paralizado los sistemas de seguridad del museo.

Así lo confirmaba la ministra que, al momento de los hechos, se ha traslado a la pinacoteca junto a un fuerte dispositivo policial. En sus redes sociales daba cuenta además de la última hora de este episodio que ha conmocionado a la ciudad de París.

«Esta mañana se ha producido un robo en la apertura del Museo del Louvre. No hay constancia de heridos. Me encuentro en el lugar junto con el museo y los equipos policiales. Las investigaciones están en curso», ha anunciado Dati en su cuenta de la red social de X, antes Twitter.

Según las primeras investigaciones que han sido comunicadas a la prensa, el suceso ha tenido lugar en torno a las 09:45 horas de la mañana. Los agentes de la policía francesa que investigan el episodio han asegurado que ha sido un robo, no un atraco. Los ladrones, un total de tres personas y cuya identidad todavía se desconoce sustrajeron joyas de un valor que todavía está por estimar.

Más tarde, ha trascendido que los ladrones llegaron en moto a una zona cercana al museo del Louvre junto al río Sena. En la ubicación, donde además se estaban realizando obras, los asaltantes utilizaron un montacargas para subir hasta la primera planta y romper, motosierra en mano, las ventanas del museo. Un gesto que les permitió penetrar en el interior.

En botín sustraído, que podría rozar un valor superior al millón de euros, formaba parte de una de las colecciones más especiales del centro. Según los empleados del centro, los ladrones se han llevado un collar, un broche y una diadema que formaba parte de la colección de Napoleón y su esposa, María Luis de Austria.

Momentos posteriores al suceso, policía francesa ha procedido a la evacuación del patio de entrada al museo en la pirámide y al lugar de los hechos ha acudido también el ministro del Interior, Laurent Núñez.