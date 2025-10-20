Así fue el robo en el Museo del Louvre: el vídeo de uno de los ladrones reventando una vitrina con joyas

Uno de los ladrones que participó en el robo de este domingo en el Museo del Louvre (París) fue grabado por uno de los visitantes del lugar mientras rompía una de las vitrinas. En el vídeo se puede ver al asaltante, con un chaleco reflectante, reventando un expositor mientras mira hacia la derecha y la izquierda para comprobar que no hay nadie.

En apenas diez minutos, la banda logró sustraer nueve piezas y escapar por una salida lateral del museo, donde les esperaban dos motocicletas de gran cilindrada. Los ladrones se incorporaron al tráfico de la zona del quai François Mitterrand, desapareciendo antes de que los agentes pudieran interceptarlos.

Las obras facilitaron el robo, ya que una plataforma les permitió acceder a la sala de joyas de la Galería Apolo, directamente en la primera planta, a menos de 280 metros de la famosa Mona Lisa.

La Prefectura de Policía de París confirmó más tarde el hallazgo de una motocicleta abandonada en un callejón cercano al distrito de Saint-Germain-des-Prés. Junto a ella, los agentes encontraron una de las joyas robadas, aparentemente caída durante la huida.

Por el momento, no se han producido detenciones y la identidad de los delincuentes sigue siendo un misterio. Las autoridades sospechan que se trata de un «grupo altamente organizado», con «conocimientos técnicos y logísticos» suficientes para vulnerar las medidas de seguridad de uno de los museos más protegidos del mundo.

En cuanto al botín sustraído, las autoridades estiman que podría rozar un valor de varios millones de euros, ya que formaba parte de una de las colecciones más especiales del centro. Según los empleados del museo, los ladrones se han llevado un collar, un broche y una diadema que formaba parte de la colección de Napoleón.

Cierre del museo

Tras el incidente, el Museo del Louvre anunció el cierre inmediato de sus instalaciones al público «por razones excepcionales». Decenas de visitantes fueron evacuados mientras los agentes acordonaban la zona y equipos forenses realizaban los primeros peritajes.

La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, se desplazó al museo poco después del suceso y aseguró que «ninguna persona ha resultado herida» durante el asalto.