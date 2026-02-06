La impunidad total con la que vive esta pareja de ladrones de Tarragona llega a ser difícil de creer : la ladrona ha sido detenida durmiendo en un camión robado y su cómplice fue arrestado minutos después cuando le llevaba el desayuno al vehículo aparcado en un área de servicio.

Este último arresto de la pareja de ladrones tuvo lugar a las 12 del mediodía cuando una patrulla del Grupo de Delincuencia Urbana se fijó en un camión aparcado en la calle de William Tarin Naurer de la Floresta, en Tarragona.

Los policías habían reconocido el vehículo que había sido denunciado como robado este lunes. Durante la discreta inspección, los agentes también reconocieron a la ladrona que estaba durmiendo en el camión robado.

Los agentes se apostaron esperando detener a los cómplices de la ladrona del camión robado y estas apareció su pareja, el ladrón que le traía el desayuno a su compañera ladrona. De inmediato los Mossos d’Esquadra detuvieron a los dos delincuentes.

Pareja de ladrones con 40 antecedentes

Los Mossos conocían de sobra a la ladrona del camión robado y a su cómplice. Se trata de dos delincuentes multirreincidentes de nacionalidad española. Ella con 45 años, él con 42, y siempre en libertad tras cometer su penúltima fechoría. Entre ambos suman más de 40 antecedentes policiales.

Tras la detención, los Mossos hallaron durante el registro del camión unas gafas de sol que también constaba como robadas en el interior de un coche en el barro de Campclar de Tarragona.

Detenidos hacía una semana

Los dos ladrones están acusados por robo y uso del camión y de un robo con fuerza en interior de otro vehículo para robar unas gafas. Tanto el camión como las gafas pudieron ser devueltas a sus propietarios.

Los ladrones no se preocuparon un ápice por esta nueva detención. Ya habían sido arrestados la semana anterior, el 27 de enero, por el robo dentro de otro coche en las calles de Tarragona. Esta vez forzaron el coche para llevarse cinco pares de gafas, una baliza V16 y varias herramientas.

Detenidos por un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo, volvieron a quedar en libertad tras pasar por el juzgado a pesar del largo listado de antecedentes que poseen. Unos días después, robaron el camión en cuyo interior fueron sorprendidos durmiendo por los Mossos d’Esquadra.