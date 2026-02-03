Tres vecinos de L’Hospitalet (Barcelona) atraparon a un ladrón que había apaleado a una anciana para robarle en el portal de su casa. El atracador golpeó a la mujer y la amenazó con matarla a puñaladas antes de huir con el bolso de la víctima. Se trata de un delincuente ecuatoriano de 36 años con 50 antecedentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el día 17 de enero sobre las 15:30 de la tarde en la calle Miquel Romeu, cuando la víctima entraba en el portal de su casa. En ese momento, el ladrón se abalanzó sobre la anciana, la metió en el portal y le golpeó en la cabeza y contra la pared.

Los vecinos, al escuchar los gritos de auxilio de la víctima emprendieron la persecución del ladrón de la anciana, a la que se sumó un conductor que pasaba por la zona. Entre todos consiguieron atrapar al delincuente, reducirle y entregárselo a una patrulla de los Mossos d’Esquadra.

Un violento ladrón con 50 antecedentes

El detenido se trababa de un conocido delincuente de L’Hospitalet de nacionalidad ecuatoriana que ya acumula más de 50 antecedentes policiales por robos con violencia y otros delitos.

En el momento del arresto, los Mossos intervinieron una navaja al ladrón, la misma con la que había amenazado de muerte a la víctima para robarle.

Fue detenido dos veces en diciembre

El ladrón de la anciana había salido de la cárcel en agosto del año 2025 y ya le constaban varias detenciones por robos, las últimas los días 16 y 25 del mes de diciembre.

Tras pasar a disposición judicial acusado de un robo con violencia, el juzgado de guardia de L’Hospitalet envió a prisión provisional al ladrón de la anciana. Una decisión fundamentada en el obvio riesgo de reincidencia del delincuente y en la condición de persona vulnerable de la víctima.

La anciana, que sufrió numerosas heridas por el ataque del delincuente mutirreincidente, tuvo que ser asistida en un centro sanitario. Los Mossos recuperaron el bolso de la mujer con su teléfono móvil y su cartera en el interior.