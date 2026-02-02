Dos víctimas del cura del colegio Highlands , además de las cuatro anteriores en declarar, han ratificado hoy en el juzgado las agresiones sexuales del ex capellán del centro. Las dos niñas han confirmado ante la magistrada de Plaza de Castilla (Madrid) que lleva la causa que sufrieron tocamientos por parte del que era capellán del colegio, el padre Marcelino, en libertad provisional desde su detención hace ahora un año. Las víctimas, según fuentes del caso, han dado a la juez nombres de más niñas que podrían haber sufrido abusos por parte del encausado.

Las dos niñas menores de diez años han sido escuchadas en declaración en la llamada cámara Gesell, un espacio diferente al de las salas habituales, pensado para que declaren menores de la forma más cómoda posible, y en el que la declaración queda grabada como prueba preconstituida de cara al resto de proceso y evitar que vuelvan a revivir lo ocurrido.

Las dos menores son de edades y clases diferentes pero han coincidido en relatar los abusos del cura del colegio Highlands El Encinar, en ocasiones con gestos claros, según cuentan los letrados Ignacio Fúster-Fabra y Miguel Chacón, que representan a varias de las familias afectadas.

Cuatro meses de agresiones sexuales

El cura del colegio Highlands El Encinar abusó de las alumnas menores de edad del centro al menos durante cuatro meses y no sólo en febrero y marzo. Así lo relataron ante la juez las primeras cuatro víctimas en declarar en sede judicial.

Las menores, no sólo ratificaron sus denuncias, también ampliaron el intervalo de tiempo en el que supuestamente sufrieron las agresiones sexuales del cura, ex capellán del centro escolar. Una de las niñas menores de 8 años confirmó que el cura abusaba de ella desde antes de las navidades del año 2024.

Los relatos de todas las víctimas confirman que el cura del colegio Highlands El Encinar supuestamente agredió sexualmente a alumnas del centro en el patio y durante cuatro meses sin control ninguno y no sólo entre febrero y marzo, como se creía en principio. «Fue antes de navidades, aunque ya hacía frío», han dicho las víctima sin determinar el momento exacto en que supuestamente comenzó a ser víctima de lo abusos.

A estas cuatro víctimas, se han unido hoy las declaraciones de dos niñas más que también han confirmado las presuntas agresiones sexuales a las que las sometía el cura del colegio Highlands.

Dan nombres de más presuntas víctimas

Durante la declaración de las dos niñas han salido a relucir los nombres de nuevas víctimas que podrían haber sido objeto de agresión sexual por parte del cura del colegio Highlands.

«Esto ya deja claro que es imposible que el cura actuase durante tantos meses sin que nadie reparara en ello, tal y como dice el colegio Highlands», deduce indignado uno de los padres de las víctimas.