La Guardia Civil busca a este anciano para devolverle la cadena de oro que le robaron en Torrevieja

La Guardia Civil pide ayuda para encontrar al anciano protagonista de este vídeo y devolverle la cadena de oro que le robaron. Un vecino grabó la secuencia del robo al anciano el pasado martes día 17 de febrero, a las 13:00 horas de la tarde, en la calle Curva del Palangre de Torrevieja (Alicante). Una mujer rumana asalta al anciano y le arranca la cadena que la víctima lleva al cuello, mientras los vecinos gritan «¡te estamos grabando, devuélvele la cadena!».

Los testigos llamaron de inmediato a la Guardia Civil que montó un dispositivo veloz que dio como resultado la detención de los ladrones, un matrimonio de ladrones rumanos con multitud de antecedentes por delitos similares.

Los ladrones responsables del robo al anciano habían alquilado un vehículo Audi A3 para rondar a los ancianos de la zona. Cuando encontraron a su víctima perfecta, el anciano del vídeo que sufre problemas de movilidad, la mujer se acercó y mediante el método del «hurto cariñoso», distrajo al anciano hasta que le arrancó la cadena y huyó a reunirse con su marido que le esperaba en el vehículo para darse a la fuga.

Habían escondido la cadena en un coche

Los Guardias establecieron un operativo con varias patrullas que consiguieron localizar el vehículo de los ladrones y detenerlo. Durante el registro del coche los guardias hallaron la cadena de oro que le habían robado al anciano.

Ahora, la Guardia Civil busca al anciano víctima del robo y ha distribuido el vídeo que grabaron los testigos para encontrarlo y devolverle su cadena de oro. Un ejemplo perfecto de los resultados de la colaboración ciudadana y la rápida reacción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.