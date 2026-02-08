El cadáver de Manuel López, de 88 años, pasó dos meses escondido en un armario de un trastero de San Martín de Valdeiglesias (Madrid). Su cuidador ecuatoriano, Jaime Enrique, asesinó al anciano estrangulándole con el cinturón de seguridad del coche. Luego metió el cadáver en un bidón con cal y a su vez fabricó un armario para recubrir el bidón. Fue por dinero y ahora se enfrenta en la Audiencia Provincial de Madrid a una pena de prisión permanente revisable.

El anciano murió a manos del que fue su cuidador en julio del año 2023. Jaime Enrique y su mujer Olga Priscila se ocupaban de la víctima desde que llegaron de Ecuador en el año 2016. Tenían una fuerte relación con el octogenario y le habían pedido un préstamo de 80.000 euros para comprar una casa para ellos y sus cinco hijos en San Martín de Valdeiglesias. El préstamo no había sido devuelto.

En las semanas previas a su asesinato, el anciano vecino de Carabanchel convivía con la familia ecuatoriana en la casa que se habían construido con su dinero. Días antes del crimen, sobre el 11 de julio de 2023, Manuel quedó ingresado en un hospital. Jaime Enrique fue a recogerle en su coche y cuando regresaba a casa, junto a una gasolinera del municipio de Brunete, paró el coche y el cuidador estranguló al anciano con el cinturón de seguridad.

«Manuel ya no está en este mundo»

Sorprendentemente, nadie echó de menos al octogenario. En la tarde del 19 de septiembre y dos meses después de su desaparición, Olga Priscila, la mujer del asesino confeso acabó llamando por teléfono a la Guardia Civil denunciando que su marido le había confesado que Manuel estaba muerto. «Ya no está en este mundo», le dijo.

A las pocas horas llegó la llamada del asesino. Jaime habló con la Guardia Civil y les dio las coordenadas de una finca donde había pensado trasladar el cadáver. Cuando los guardias llegaron allí, confesó espontáneamente el crimen y ahora lo ha vuelto a repetir durante el juicio: «Ya no podía más, le maté porque yo ya estaba muy cansado, agotado».

Un cadáver en un barril con cal

Los Guardias hallaron un armario en el maletero de la furgoneta del cuidador y, dentro, el cadáver del octogenario metido en un barril plástico de 200 litros de capacidad y tapado con cal.

El cuerpo de Manuel todavía conservaba un pañal, el esparadrapo del hospital en el brazo y en la muñeca izquierda un reloj Lotus que todavía funcionaba.

Habían sustraído 60.000 euros al anciano

La declaración de Olga Priscila, en un principio también imputada y luego desligada del caso, apuntaba a otro móvil muy diferente de la muerte del anciano por su cuidador.

Olga contó a la Guardia Civil que su marido, el cuidador, había sustraído al anciano cerca de 60.000 euros, que fue cogiendo en paquetes de 600, y los escondía en una caja fuerte en el domicilio familiar. Allí los encontraron los investigadores y por este motivo Jaime Enrique está acusado, además de asesinato, de un delito de apropiación indebida. Igualmente, el cuidador robó al anciano 100.000 euros de sus cuentas bancarias con las tarjetas de crédito y las claves de la víctima.

Prisión permanente revisable

El juicio concluyó el pasado viernes en la Audiencia Provincial. La fiscalía ha mantenido, en sus conclusiones definitivas, su petición de prisión permanente revisable para el acusado por un delito de asesinato con alevosía de una persona especialmente vulnerable.

La acusación insiste en que el cuidador mató al anciano indefenso de manera sorpresiva, sin que el acusado tuviera alteración cognitiva que mermara sus capacidades, como expusieron varias peritos.

Por el delito de apropiación indebida la fiscal ha rebajado de 6 a 5 años de cárcel su solicitud de pena. Para el caso de que el jurado no aprecie la comisión de este delito, estima que debería ser condenado por uno continuado de estafa.