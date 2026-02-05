La Policía Nacional ha desarticulado una trama de estafadores de turistas en Madrid a los que cobraban facturas de hasta 4.000 euros por consumiciones que no habían efectuado en un bar del centro de la capital. Los estafadores montaban escenas teatrales para engañar e intimidar a las víctimas que terminaban pagando las abultadas facturas. Es lo que se conoce en argot policial como las honey trap o estafas de la miel.

Estas «estafas dulces» a turistas en Madrid, se llaman así por las mujeres seductoras que captan a las víctimas en una aplicación de citas de internet.

Una mujer concertaba encuentros con turistas recién llegados a España y los citaba siempre en el mismo bar del distrito Centro, cuyos empleados y clientes estaban confabulados y formaban parte de la organización de delincuentes.

Montaban escenas teatrales para estafar

Durante el encuentro con los turistas en ese bar de Madrid, las mujeres pedían consumiciones de forma desmedida, bebidas y comida, que generaban facturas de entre 200 y 2.000 euros, llegando en algunos casos a los 4.000 euros.

Cuando la factura ya era suficientemente abultada, las mujeres desaparecían de la escena sin dejar rastro y la cuenta se presentaba a los turistas. Si las víctimas se negaban a pagar, los camareros y los falsos clientes montaban un escándalo. Se enfrentaban con los turistas y los intimidaban a gritos hasta conseguir que pagaran.

La investigación arrancó en octubre tras las denuncias de los primeros turistas estafados en Madrid y finalizó con la entrada y registro en el bar escenario de las estafas.

Cuatro detenidos y once víctimas

En el operativo de la Jefatura Superior de Policía de Madrid han sido detenidas cuatro personas, la mujer captadora, dos empleados y el encargado del establecimiento, como presuntas responsables de los delitos de estafa y pertenencia a organización criminal.

Las investigaciones, iniciadas en octubre tras varias denuncias, han permitido esclarecer diez hechos similares y determinar que la red habría obtenido de forma fraudulenta un botín cercano a los 23.000 euros.