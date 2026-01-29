Entre caña y caña, el dueño de un bar de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) traficaba con pastillas de viagra con su clientela. Detenido por la Guardia Urbana durante una inspección rutinaria, se requisaron 550 pastillas y 1.000 euros en metálico.

La sorpresa saltó este martes por la tarde, cuando dos patrullas de la Guardia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat llevaban a cabo una inspección rutinaria en un bar de la calle Alicante, en el barrio de La Florida.

Tras un breve registro, los agentes descubrieron varias bolsas de plástico que ocultaban 550 pastillas de viagra para venderlas a granel y de forma clandestina en la barra del bar.

Delito contra la salud pública

Los agentes detuvieron al dueño del bar por un delito contra la salud pública acusado de vender de forma ilegal un medicamento contra la impotencia masculina que puede tener peligrosos efectos adversos a nivel cardiovascular. Los guardias incautaron 1.000 euros en metálico en el establecimiento, sospecha que fruto de la venta del día de pastillas.

El propietario del bar ha pasado la noche en el calabozo de la Comisaría de la Guardia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat a la espera de pasar hoy a disposición judicial.

La Guardia Urbana recordaba en redes sociales que «la venta de medicación fuera del circuito farmacéutico es un riesgo grave para la salud y constituye delito». Los agentes recuerdan que se están intensificando las inspecciones en establecimientos para «garantizar la seguridad, proteger la salud pública y combatir las actividades ilegales».