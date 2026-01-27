Un falso enfermero ha estado ejerciendo durante seis años en ambulancias del 061 de Málaga y de una empresa privada del sector en Almería. La investigación de la Brigada de Policía Judicial de Málaga ha revelado que el investigado encadenaba contratos de trabajo desde la pandemia del Covid sin estar colegiado y con un falso título universitario. El falso enfermero ha sido detenido y acusado de los delitos de intrusismo profesional y falsedad en documento público.

La investigación arrancó tras las sospechas del Colegio de Enfermería de Málaga tras descubrir que el falso enfermero ejercía en las ambulancias del Centro de Emergencias 061 de la Junta de Andalucía y de una empresa privada de Almería.

El Colegio de Enfermería trasladó sus sospechas a la sanidad pública andaluza y ésta denunció los hechos ante la Fiscalía de Málaga que a su vez encomendó la investigación a la Brigada de Policía Judicial.

Usaba un título universitario falso

Los investigadores se centraron en indagar la autenticidad de los documentos que el sospechoso, español y de 49 años, presentaba para conseguir trabajo, por lo que contactaron con los organismos emisores de títulos oficiales y con el registro estatal de profesionales sanitarios.

Tras las consultas correspondientes, se confirmó que el sujeto carecía de cualquier formación universitaria como enfermero y utilizaba un título falso. Tampoco constan registros de este en los Colegios de Enfermería de Málaga y Almería, provincias donde estuvo trabajando en el sector. Para conseguir trabajo presentaba el falso título universitario, certificados falsos de colegiación a nombre de otra enfermera ajena a sus tejemanejes.

En libertad acusado de intrusismo

En última instancia, al intuir que iba a ser descubierto, el falso enfermero fingió haber hecho carrera profesional como enfermero militar en el Ejército del Aire, otra mentira que los agentes descartaron tras consultar a los organismos afectados.

Una vez que fue arrestado por la Policía, el falso enfermero se negó a declarar y fue puesto a disposición judicial. El detenido quedó en libertad acusado de los delitos de intrusismo y falsedad documental.