La Policía Nacional ha detenido a una madre por matar a su hijo de 29 años en Cáceres. El arresto ha tenido lugar en la tarde de este lunes, hora después del hallazgo del cadáver. En ese momento, la mujer estaba con el fallecido en el domicilio familiar, fue trasladada a un centro hospitalario y posteriormente detenida por el presunto homicidio de su hijo.

La víctima, Edu, sufría problemas mentales según los vecinos y la autopsia investiga si fue asfixiado por su propia madre en el domicilio que ambos compartían en la Avenida de París de la ciudad extremeña. El hijo no falleció por causas naturales y la madre, de nacionalidad cubana, presentaba heridas leves propias de un forcejeo.

La investigación arrancó tras la recepción de una llamada de emergencia a primera hora de la mañana de este lunes, pasadas las 7:00 horas. Los primeros en acudir al domicilio fueron los agentes de la Policía Local pero al encontrar al joven sin vida, la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación.

La madre pasará a disposición hoy

La investigación ha recaído en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Cáceres, el competente para ordenar las diligencias y autorizar las correspondientes actuaciones periciales.

El delegado del Gobierno en Extremadura ha confirmado que la mujer pasará a disposición judicial a lo largo de la jornada de este martes.