Detenida una mujer en Madrid por apuñalar a su presunto violador cuando la agredía

La Policía Nacional ha detenido a una mujer y a su presunto violador en el distrito de Ciudad Lineal (Madrid) después de que la víctima apuñalara al hombre que la estaba violando. Sólo 24 horas después, otra mujer ha sido detenida en Vallecas por apuñalar a su vecina.

La presunta violación tuvo lugar la noche de este miércoles en el distrito de Ciudad Lineal cuando un hombre se abalanzó sobre una mujer de origen latinoamericano y comenzó a agredirla sexualmente.

La mujer respondió apuñalando al violador que fue ingresado de gravedad en un hospital en calidad de detenido. Los agentes también detuvieron a la mujer que apuñaló a su presunto violador.

Apuñala a su vecina en Vallecas

Sólo 24 horas después, otra mujer ha sido detenida en el barrio de Vallecas por protagonizar un nuevo apuñalamiento. En este caso, la agresora ha acuchillado gravemente a su vecina durante una reyerta entre ambas.

La Policía también ha detenido a un hombre y a una tercera mujer por su implicación en los hechos.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 19:15 horas de este jueves, cuando el SUMMA 112 ha recibido una llamada, en la calle Lele del Pozo de la capital.

Los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid han atendido a la mujer de 56 años que ha sido trasladada grave al hospital Gregorio Marañón con una herida en el hemitorax izquierdo provocada por un cuchillo de grandes dimensiones, según han indicado fuentes del SUMMA 112.

La Policía Nacional ha detenido a la vecina, con la que la víctima había iniciado una discusión. Además, un hombre y una mujer han sido arrestados por un presunto delito de allanamiento de morada, al intentar pasar al domicilio de la víctima.