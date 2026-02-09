En libertad los detenidos por herir a cinco policías a ladrillazos en Leganés

Los cinco detenidos que han protagonizado el vídeo del ataque salvaje a los policías en Leganés ya están en la calle de nuevo. Un juzgado a dejado en libertad a los cinco detenidos acusados de atentando a la autoridad y lesiones. Un policía local sufre un corte profundo en la cara y otros cuatro policías nacionales resultaron heridos cuando fueron a disolver una reyerta entre los agresores y los porteros de un local de copas de La Cubierta.

El vídeo de los hechos no puede ser más explícito. Un hombre con el torso desnudo y completamente fuera de sí, llega a la carrera portando con las dos manos un adoquín de grandes proporciones y se lo tira al grupo de policías que intentaba frenar la pelea a las puertas del bar de copas.

Afortunadamente, los agentes sólo resultaron heridos leves ante el impacto del adoquín que les podría haber causado incluso la muerte. El vídeo también registra la reacción inmediata de los policías que se abalanzan sobre el sujeto al unísono mientras se resiste violentamente a su detención.

Los cinco detenidos ya están en la calle

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de este sábado en los bares que rodean La Cubierta de Leganés, una zona de ocio donde se dan cita cientos de personas y se producen altercados con frecuencia.

Los agentes acudieron para disolver una reyerta entre un grupo de españoles y colombianos con los porteros de uno de los locales de copas. La respuesta fue el brutal ataque a los agentes y la detención de cinco hombres del grupo de agresores.

Niegan el estatus de profesión de riesgo

Tras el violento ataque a los agentes, el sindicato mayoritario JUPOL ha vuelto a denunciar por enésima vez el rechazo del Gobierno a considerar a la Policía como profesión de riesgo.

«Desgraciadamente esto lo que pasa cuando se ha perdido el principio de autoridad y existe una sensación de absoluta impunidad, si a eso le sumamos que los policías nacionales no tienen los medios humanos y materiales necesarios es ‘la tormenta perfecta’», explican desde el sindicato policial.

Los vecinos hartos de reyertas

Los vecinos de la zona de La Cubierta en Leganés están hartos de peleas cada fin de semana y reclaman más seguridad.

El Ayuntamiento, asegura que ha aumentado la presión sobre los locales: «El Ayuntamiento inspecciona los locales y hace controles de drogas, también trabaja con los menores». La Delegación del Gobierno por su parte, ya ha impulsado varias redadas en busca de armas blancas y drogas en los locales de la zona.