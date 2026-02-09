La justicia investiga a un árbitro asturiano de Segunda División por obligar supuestamente a una prostituta a mantener relaciones sexuales haciéndose pasar por agente de la Policía Nacional. Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) le detuvieron tras recibir la denuncia de la víctima, de origen latinoamericano y en situación irregular en España.

El colegiado ha quedado en libertad como investigado y con una orden de alejamiento de 300 metros de la mujer. Días después de la agresión a la prostituta, el árbitro pitó un partido oficial.

El colegiado simuló ser policía para forzar a una prostituta a tener relaciones sexuales sin pagar. La denuncia interpuesta por la víctima en la comisaría de El Natahoyo, en Gijón, relata que el hombre, de entre 30 y 40 años, supuestamente amenazó a la víctima con llamar a los agentes de Extranjería para que la deportaran a su país de origen.

Los hechos tuvieron lugar a finales de este mes de enero y según la víctima, el hombre se identificaba con distintivos de la Policía Nacional para amenazarla y mantener relaciones sexuales sin pagarle.

Tras la detención del árbitro por la agresión a la prostituta, la Policía Nacional registró su domicilio en busca de uniformes falsos de policía, según ha confirmado el diario La Nueva España.