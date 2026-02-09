Los cuatro jóvenes que persiguieron, acosaron y quemaron la casa de una familia de Torres de la Alameda, porque son pobres, ya están en prisión. Agentes de la Guardia Civil han logrado identificar y detener a los cuatro autores del incendio provocado en la vivienda de la familia vulnerable de esta localidad de Madrid el 25 de mayo del año 2025.

Durante la investigación, los guardias han confirmado que dos de los autores son reincidentes. Ya en el mes de julio de 2025 por un delito de odio, tras protagonizar varios episodios de agresiones físicas y verbales y de hostigamiento contra las mismas víctimas, una madre si recursos y su hijo discapacitado.

Según los investigadores, en el primer incendio del mes de mayo de 2025 participaron los dos detenidos por el incendio de julio, más otros dos jóvenes que hasta ahora nunca habían sido arrestados.

Querían expulsar a los pobres del pueblo

Los cuatro detenidos quemaron la casa de la familia pobre, usando líquido inflamable y una montaña de cartones que habrían introducido en el interior de la vivienda, tras romper una ventana y la puerta de acceso.

La Guardia Civil asegura que los detenidos les quemaron la casa simplemente porque eran pobres, por aporafobia (fobia a la pobreza). La familia, uno de cuyos miembros es discapacitado, vivía desde el año 2008 bajo el hostigamiento continuo de los agresores, sometidos a insultos, vejaciones y agresiones de todo tipo. Los detenidos, finalmente, terminaron quemando dos veces la vivienda de los pobres para obligarles a marcharse del pueblo.

Los guardias, premio humanitario

Los guardias civiles que dirigieron la investigación han sido galardonados con el Premio Servicios Humanitarios de la Guardia Civil de 2025. Los agentes José Diego y Vanesa consiguieron frenar una situación terrible para las víctimas y poner a disposición de la justicia a todos los culpables, tanto los dos responsables del segundo incendio, como ahora, a los cuatro autores del primer incendio.

A las cuatro personas se les imputa un delito de odio, uno de incendio en

vivienda habitada y pertenencia grupo criminal. Una vez presentados ante la autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión de los cuatro.