Las bandas latinas están detrás del violento motín que se ha vivido hace unas horas en un centro de reforma de menores de Zaragoza. Los antidisturbios de la Policía Nacional se han visto obligados a intervenir para pacificar el centro, tras una revuelta que se saldado con 14 heridos, nueve de ellos policías de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Los pandilleros implicados pertenecen a las bandas latinas de los DDP y los Black Panther.

La revuelta ha estallado poco antes de la 13.00 horas, cuando la Policía Nacional ha recibido el aviso de las agresiones a los trabajadores y vigilantes del centro de internamiento de menores. La Policía ha enviado al centro cinco furgones de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y tres patrullas de Seguridad Ciudadana, además de tres ambulancias necesarias para atender al elevado número de heridos en la reyerta multitudinaria.

El grave altercado ha comenzado con una pelea entre miembros de diferentes bandas latinas en el interior de este centro de reforma de menores de Zaragoza. Cuando dos educadores han intentado mediar y separar a los contendientes, han sido agredidos a puñetazos y palos por más de una decena de pandilleros.

Palizas a los trabajadores del centro

Las palizas a los trabajadores del centro ha degenerado en un violento motín en el que también han sido agredidos vigilantes de seguridad y han motivado la presencia inmediata de los antidisturbios de la Policía Nacional.

Los menores han recibido a palos a la Policía Nacional y en la posterior refriega se han registrado 14 heridos, nueve de ellos policías. La Policía calcula que más de 20 jóvenes han participado en el motín y cifra en once el número de detenidos tras los graves altercados.

Fuentes policiales confirman que en la refriega han participado algunos mayores de edad, de 18 años, que según la ley pueden seguir en el centro de reforma de menores unos años más mientras cumplen condena.