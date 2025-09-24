Los cinco detenidos son pandilleros de la banda latina Blood, okupas y sobre todo, atracadores. Seguían a sus víctimas en el metro y los atracaban ya en la calle cuchillo en mano. La Guardia Civil ha detenido a los cinco pandilleros, todos magrebíes, y cuatro de ellos han sido enviados a prisión provisional.

La investigación comenzó en mayo, tras un aumento de robos con violencia a menores de edad en las inmediaciones de la estación de Metro de la localidad de Rivas Vaciamadrid. Los agentes realizaron comprobaciones para identificar a los autores y conocer su modus operandi.

La investigación reveló que los supuestos autores seleccionaban a sus víctimas, la mayoría menores de edad, en el interior del Metro. Desde el municipio de Arganda del Rey, donde la banda latina se asentaba en un local okupado, los pandilleros seguían a los jóvenes en el metro hasta Rivas-Vaciamadrid.

Paliza a un menor

Ya en la vía pública, a plena luz del día en el municipio de Rivas, los pandilleros se acercaban a sus víctimas con la excusa de pedirles un cigarro y les arrebataban las cadenas del cuello mediante violencia o intimidación. En uno de los casos, llegaron a darle golpes y patadas a un menor e incluso intentaron agredirle con un arma blanca.

Los investigadores determinaron que los supuestos autores pertenecían a la banda latina de los Blood. Tras robar violentamente todas sus pertenencias a las víctimas, les preguntaban de forma amenazante si estaban integradas en otro grupo juvenil para darles una paliza extra.

A prisión cuatro detenidos

La operación de la Guardia Civil concluyó finalmente con la detención de cinco jóvenes de entre 18 y 20 años, todos miembros «demostrados» de la banda latina de los Blood.

Los cinco pandilleros detenidos están acusados de delitos de robo con violencia e intimidación y lesiones con arma blanca. Una vez puestos a disposición judicial, se decretó la entrada en prisión provisional para cuatro de ellos.