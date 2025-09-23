Los vecinos de Barajas (Madrid) no atienden a las presiones de la Delegación del Gobierno para que suspendan su concentración ante el edificio de okupas que desde hace semanas aterrorizan al barrio.

Los afectados se manifestarán esta tarde de martes exigiendo el desalojo inmediato del inmueble tras ser recibidos en la Delegación sólo unas horas antes de la concentración contra los okupas del edificio de la calle Trespaderne.

La Delegación del Gobierno les ha pedido calma y les ofreció un refuerzo policial mínimo, pero los vecinos, tras semanas denunciando la situación sin obtener respuesta alguna, exigen ahora el desalojo inmediato del edificio.

Enfrentamientos y patrullas vecinales

Desde hace meses los vecinos son rehenes de la violencia de los okupas en su barrio Barajas. La situación, denuncian, ha pasado de los insultos y las amenazas diarias a la violencia y los robos.

Se trata de cerca de 50 okupas que se han establecido en un antiguo edificio industrial de la calle Trespaderne y a los que responsabilizan del los picos de inseguridad que está sufriendo el barrio desde su llegada.

Tras meses de protestas y denuncias a la Delegación del Gobierno, el barrio sufrió una escalada de tensión y violencia entre vecinos y okupas el pasado fin de semana.

Los incidentes más graves comenzaron el viernes y se prolongaron durante el sábado y el domingo, con un saldo de doce detenidos, vehículos quemados y la incautación de un número indeterminado de armas caseras.

Okupas junto a la UCO de Guardia Civil

Se da la circunstancia de que el edificio okupado está muy cerca de la sede de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aunque por el lugar donde está localizado y la naturaleza de problema, el caso no sea competencia de los guardias.

Los vecinos señalan a los propietarios del inmueble. Los dueños han solicitado la declaración de ruina del edificio para actuar, ya que los trabajos de reparación del inmueble serían más costosos que su valoración actual.