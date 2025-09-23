‘La mirada crítica’ entrevista a una pareja víctima de un okupa: «Vivimos en el garaje»

Este martes 23 de septiembre, La mirada crítica ha entrevistado a María y Fulgencio, una pareja víctima de la okupación desde que un hombre, hace un año, les alquiló por tres días una de las habitaciones de su casa. El matrimonio tiene tanto miedo de la actitud del inquiokupa que se ha tenido que trasladar al garaje de su casa para vivir. “Yo lo único que quiero es subirme a mi casa y vivir, no quiero que me dé dinero ni que me dé nada, es que se lo perdono todo lo que nos debe, solo quiero que se vaya. Solo queremos nuestra casa», ha expresado María traumatizada en el programa matinal de Telecinco.

Obligados a vivir en un garaje por culpa de su inquiokupa, así llevan más de un año María y Fulgencio desde que un hombre les alquiló por tres días una de las habitaciones de su casa con fin turístico. El matrimonio ofrecía este servicio a través de una plataforma sin saber que esto se convertiría en su verdadera ruina. Desde que se instaló no se atreven a vivir con él por miedo a su conducta, hasta el punto de haber hecho de la cochera su nueva vivienda, con un listón en la puerta para bloquear el paso de su inquiokupa. El matrimonio vive en condiciones indignas y tiene que hacer frente a las facturas de los gastos de su inquiokupa.

La mirada crítica ha hablado en directo con María y Fulgencio, el matrimonio afectado por la inquiokupación, que explican desde cuándo viven en esta situación: «Llevamos un año, ahora el 29 de septiembre, en unos días hace un año. Entró por Booking porque mi marido tenía un alojamiento turístico y, claro, entró y ya no se fue. Y es que está ahí, y es horrible vivir así todos los días y fui agredida, que tengo mi parte de lesiones».

María cuenta que solo quieren recuperar su casa: «Él dice que no me ha agredido, que él ha venido pero que nos quiere pagar, pero que no queremos nada. Yo lo único que quiero es subirme a mi casa y vivir, no quiero que me dé dinero ni que me dé nada, es que se lo perdono todo lo que nos debe, solo quiero que se vaya. Solo queremos nuestra casa».

Además, explica la repercusión psicológica que ha tenido esto en ella: «Que se pongan las pilas los servicios sociales y el ayuntamiento, que hagan lo que quieran, porque yo tengo una depresión de campeonato, es que no puedo más. Antes no podía dormir y ahora me tomo una pastilla y puedo dormir un poco, pero es que no puedo más».