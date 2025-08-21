‘La mirada crítica’: una mujer de 90 años ve cómo okupan la casa de su hijo muerto

Caso terrible el que se ha visto hoy jueves en La mirada crítica. El programa informativo de Telecinco tenía pactada una entrevista con Dolores, una mujer de 90 años que ha tenido que ver cómo la vivienda que le dejó su hijo tras fallecer ha sido okupada por el propio inquilino. Pero Dolores, muy afectada, no ha podido salir ante las cámaras del espacio de Mediaset y en su lugar lo ha hecho su hija Ana, quien ha desvelado los pormenores de la situación:»No es un okupa, es un moroso. No pagaba a la agencia con la que tenía el contrato, por lo que la agencia lo denunció en diciembre. El lunes pasado, vinieron con la policía a comprobar la situación y encontraron la puerta cerrada, sin que nadie respondiera. Les dijeron que hacía días que ese señor no estaba allí, así que nos cedieron el bien con una acotación de que estaba vacío».

Dolores, una mujer de 90 años, ha visto cómo la vivienda que le dejó en herencia su hijo tras fallecer ha sido okupada por su propio inquilino. El hombre llegó incluso a echarla de su propia casa mientras ella se encontraba en el interior y, además, llamó a la policía denunciándola por allanamiento de morada.

La mirada crítica tenía previsto hablar en directo con Dolores, pero no ha podido ser porque se encuentra muy afectada. En su lugar, el programa conversó con Ana, su hija, que explicó el delicado estado de su madre: «Está muy desorientada. Ayer le hicieron una entrevista por la tarde que la dejó muy confundida porque no nos permitieron estar con ella, así que sola no supo explicarse bien y lo pasó bastante mal. Hoy está muy desorientada y muy afectada».

Ana aclara además que el hombre no solo tiene problemas con ellos, sino también con la inmobiliaria: «No es un okupa, es un moroso. No pagaba a la agencia con la que tenía el contrato, por lo que la agencia lo denunció en diciembre. El lunes pasado, vinieron con la policía a comprobar la situación y encontraron la puerta cerrada, sin que nadie respondiera. Les dijeron que hacía días que ese señor no estaba allí, así que nos cedieron el bien con una acotación de que estaba vacío».

La hija relata que, tras ello, entraron a la casa para recuperarla: «El miércoles cambiamos la cerradura, estábamos limpiando y organizando todo, pero a las 18:30 este señor apareció con la policía y con una llave de las habitaciones que abría. Entonces la policía nos dijo que teníamos que entregarle las llaves porque él tenía derecho sobre la vivienda, y tuvimos que marcharnos. Llamamos rápidamente a mi madre para que nos diera las escrituras del piso, porque si no, mi hermano podía ser detenido por allanamiento de morada».

La situación, dice, es desesperante: «Estamos en un limbo. Vamos a intentar adherirnos al proceso judicial de la inmobiliaria contra él, porque como está presentado desde diciembre, al menos ganamos tiempo, pero la situación es caótica».