Un ajuste de cuentas entre bandas latinas ha terminado con un menor de 16 años muerto a puñaladas y otro herido grave en el distrito de Sants, en Barcelona. Esa es la principal hipótesis de los Mossos d’Esquadra que intentan identificar a los autores del homicidio.

Los Mossos han confirmado que el suceso tuvo lugar alrededor de las 23:00 horas de este lunes, cuando recibieron un aviso urgente para acudir a la calle Antoni Campmany de Barcelona, donde se encontraban dos menores heridos en una pelea, debido, presuntamente, a una agresión con armas blancas.

Una vez en el lugar de los hechos, la Policía confirmó que ambos menores habían sido apuñalados y comenzaron a interrogar a los testigos de la reyerta.

La víctima: menor hondureño

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se desplazó al lugar y atendió a los dos menores y, posteriormente, les trasladó a un centro hospitalario, donde finalmente uno de ellos, de origen hondureño, ha muerto debido a la gravedad de las heridas.

La División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona ha abierto una investigación sobre esta muerte violenta para tratar de aclarar las causas de la agresión y para identificar, localizar y detener al autor o autores.

La principal hipótesis del ataque mortal es que víctimas y agresores se conocían previamente y se trata de un ajuste de cuentas entre bandas latinas.