Matan a un menor de 16 años en una reyerta entre bandas latinas en Barcelona
Los Mossos investigan la reyerta en la que otro
El fallecido es un menor hondureño de 16 años
Un ajuste de cuentas entre bandas latinas ha terminado con un menor de 16 años muerto a puñaladas y otro herido grave en el distrito de Sants, en Barcelona. Esa es la principal hipótesis de los Mossos d’Esquadra que intentan identificar a los autores del homicidio.
Los Mossos han confirmado que el suceso tuvo lugar alrededor de las 23:00 horas de este lunes, cuando recibieron un aviso urgente para acudir a la calle Antoni Campmany de Barcelona, donde se encontraban dos menores heridos en una pelea, debido, presuntamente, a una agresión con armas blancas.
Una vez en el lugar de los hechos, la Policía confirmó que ambos menores habían sido apuñalados y comenzaron a interrogar a los testigos de la reyerta.
La víctima: menor hondureño
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se desplazó al lugar y atendió a los dos menores y, posteriormente, les trasladó a un centro hospitalario, donde finalmente uno de ellos, de origen hondureño, ha muerto debido a la gravedad de las heridas.
La División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona ha abierto una investigación sobre esta muerte violenta para tratar de aclarar las causas de la agresión y para identificar, localizar y detener al autor o autores.
La principal hipótesis del ataque mortal es que víctimas y agresores se conocían previamente y se trata de un ajuste de cuentas entre bandas latinas.