Dos magrebíes apuñalados en Madrid y Leganés en menos de 24 horas

Dos apuñalados en la Comunidad de Madrid, en menos de 12 horas y ambos heridos de origen magrebí. Ha sucedido el sábado, en Madrid capital y Leganés, y la Brigada de Información investiga el segundo caso como una tentativa de homicidio con un trasfondo más grave. El herido de 29 años recibió tres cuchilladas profundas en el pecho y en el abdomen y se encuentra ingresado en estado crítico en el hospital.

La Policía Nacional investiga ambos casos. En uno de ellos ya han detenido al agresor, de origen palestino, y lo atribuyen a un ajuste de cuentas entre delincuentes habituales. El segundo caso, en Leganés, se investiga como una tentativa de homicidio y no se descarta que sea producto de un enfrentamiento entre bandas latinas o un ajuste de cuentas entre radicales magrebíes.

El primero de los magrebíes apuñalados éste sábado fue herido en el barrio de Puente de Vallecas (Madrid). Allí, alrededor de las 2:00 horas de la madrugada, dos varones, uno de origen palestino y otro marroquí, se enfrentaron en los aledaños de Avenida de Albufera, cerca de la parada de Metro de Nueva Numancia.

El primero de los apuñalados en Vallecas

Según relataron los testigos a los policías que acudieron de inmediato al aviso, en medio de la refriega, el hombre de origen palestino sacó un cúter que llevaba oculto y atacó por la espalda al otro hombre causándole una herida en la nuca y otras dos en el antebrazo.

La víctima de origen marroquí reaccionó haciéndole frente a su agresor y ambos corrieron hasta el Metro de Nueva Numancia donde volvieron a enredarse a puñaladas.

Los policías se vieron obligados a esgrimir sus pistolas eléctricas para intimidar al portador del arma blanca, mientras también le apuntaban con sus armas reglamentarias. El herido fue trasladado al hospital y ambos, con antecedentes policiales previos, fueron detenidos.

Intento de asesinato en Leganés

El segundo de los hombres magrebíes apuñalados fue herido de mucha más gravedad en el barrio de Los Santos en Leganés (Madrid). Los agentes encontraron al herido en la calle Fray Melchor Cano con tres cuchilladas en el pecho y en el abdomen.

El segundo de los apuñalados se registró antes de las 17:00 horas del mismo sábado y fueron los vecinos los que alertaron a la Policía de la pelea a cuchilladas entre dos hombres.

Un equipo del SUMMA 112 atendió al herido en el lugar de los hechos y lo trasladó rápidamente al hospital donde se halla ingresado en estado muy grave.

Los vecinos remarcaron que el suceso tuvo lugar junto a un narcopiso muy activo de la zona, pero la investigación la lleva tanto Policía Judicial como la Brigada de Información, experta en casos de bandas latinas, yihadistas o delitos de odio.