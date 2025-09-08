La Policía Nacional ha desarticulado la banda de la estafa del «falso mecánico» en Parla (Madrid), tras detener a uno de sus intregrantes en el mismo momento en que estaba engañando a un hombre octogenario. Tras una rápida investigación se detuvo una hora después a los otros dos integrantes del grupo, cuando intentaban abandonar su alojamiento apresuradamente.

Los agentes han detenido a tres estafadores, todos de origen peruano, que ya están en la cárcel. Se les atribuyen media docena de estafas a sus víctimas, todos ancianos, a los que seleccionaban y seguían para engañarles.

La investigación de la estafa comenzó en del mes de agosto, tras recibir varias denuncias de personas que manifestaban haber sido estafados por personas que se hacían pasar por mecánicos. Los denunciantes relataban que mientras se encontraban circulando con su vehículo, fueron alertados por dos varones que les indicaban que parasen sus automóviles por tener algún tipo de problema mecánico en una de sus ruedas.

Una vez habían logrado convencer al conductor para que detuviese su vehículo, entraba en escena el tercer miembro, haciéndose pasar por mecánico, y se ofrecía a reparar la avería. En la estafa le ayudaba un segundo mecánico, también falso, que acudía al lugar con una pieza de repuesto y entre ambos realizaban diferentes maniobras para hacerles creer que estaban llevando a cabo la supuesta reparación.

Les pedían 9.000 € a los ancianos

Una vez que el falso mecánico había finalizado el arreglo, le exigía al anciano entre 6.000 y 9.000 euros por el trabajo, llegando a acompañar a las víctimas hasta el banco para que realizasen los reintegros, facilitándoles incluso una factura por el pago.

Los investigadores lograron relacionar cinco hechos perpetrados en la localidad de Parla y dos más en Almería. Por todo ello, se estableció un dispositivo especial de localización que culminó el pasado día 20 de agosto con la detención del falso mecánico en la localidad de Parla, cuando se encontraba realizando una supuesta reparación fraudulenta. Este individuo estaba intentando llevar a cabo la estafa junto a dos cómplices, que huyeron del lugar al percatarse de la presencia policial.

Tras unas rápida investigación, estas dos personas que habían huido, fueron arrestadas apenas una hora después, cuando trataban de abandonar apresuradamente el lugar en el que se alojaban. Se trataba de los dos cómplices, un hombre y una mujer, que habían advertido al conductor del vehículo de la supuesta avería.

Los estafadores, a la cárcel

Durante el registro policial, se localizaron numerosos objetos con los que realizaban las estafas, como herramientas, piezas de repuesto, monos de mecánico, así como un importante número de etiquetas autentificadoras de diferentes marcas de coches, que utilizaban para dar apariencia de oficiales a las supuestas piezas de repuesto y dinero en efectivo.

Los tres detenidos han sido acusados de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y contra la seguridad vial. Tras su paso a disposición judicial, se decretó su inmediato ingreso e prisión.