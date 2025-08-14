Dos jóvenes apuñalados graves en menos de 24 horas en Madrid. Así ha arrancado esta semana de agosto en la capital. En el primer suceso, un joven Kosovar fue detenido por apuñalar a un ecuatoriano junto a una discoteca del barrio de Usera. Poco después, esta madrugada, un grupo de pandilleros de la banda latina de los Ñetas acuchilló a otro joven en un parque de Vallecas.

El primero de los apuñalados fue herido pasadas las 4:30 horas de este 13 de agosto en la calle Marcelo Usera. A esa hora, un patrulla de la Policía Nacional en tareas de seguridad ciudadana pasaba con la zona cuando vio a dos jóvenes peleando en las puertas de una discoteca de la zona.

Los agentes pudieron ver como segundos después, cuando se dirigían a detener el alterado, uno de los contendientes sacaba un machete de grandes dimensiones y apuñalaba varias veces a su rival. El atacante, escapó a la carrera dejando a la víctima desangrase en la acera.

Tentativa de homicidio en Usera

Los agentes no tardaron en detenerle y en recuperar el arma del ataque que el agresor había tirado bajo un coche. Se trata de un ciudadano de 23 años originario de Kosovo, sin antecedentes penales y legal en España. Allí mismo fue detenido y pasará a disposición judicial acusado de tentativa de homicidio.

En cuanto a la víctima, un ecuatoriano de 27 años, los efectivos del SAMUR le salvaron la vida aplicándole varios parches y un torniquete para detener las hemorragias que sufría en pecho y otras partes de su cuerpo. El herido fue trasladado de urgencia en estado grave al Hospital 12 de Octubre.

Bandas latinas en Vallecas

Poco menos de 24 horas después, esta vez en el barrio de Vallecas, los especialistas del Samur-Protección Civil asistían a un hombre de 28 años por dos heridas por arma blanca, localizadas en el muslo y en el hemitórax izquierdo.

El herido fue estabilizado y trasladado con preaviso al hospital Gregorio Marañón. La Policía Municipal ha escoltado el convoy hasta el centro hospitalario y la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación.

La principal hipótesis es que el segundo de estos dos jóvenes apuñalados, fue víctima de un ataque de bandas latinas. Varios testigos han relatado a los agentes que se podría tratar de la banda latina de los Ñetas y la Policía busca a tres agresores con características que encajan con esa hipótesis.

En el lugar del asalto, la Policía recogió dos armas blancas, una de ellas una navaja de tipo mariposa, que ha enviado a analizar. Los agentes investigan el caso como una tentativa de homicidio.