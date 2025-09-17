ATRACOS

Detenidos los atracadores peruanos de Vallecas por tres asaltos a comercios de su propio barrio

Los arrestados son "el maestro" de 38 años y su "discípulo" de 17 años

Atracaban comercios en agosto con ropa de invierno para disimular su físico

Las víctimas denunciaron que los atracadores eran extremadamente violentos

Ángel Moya

La Policía Nacional ha detenido a los dos atracadores peruanos que asaltaban pistola en mano comercios del barrio de Villa de Vallecas en Madrid. Se trata de un hombre de 38 años y un menor de 17. No eran los atracadores más listos, asaltaban comercios de su propio barrio arriesgándose a ser reconocidos.

Además, confiaban en que vistiéndose con abrigos, gorras de invierno, mascarillas y bufandas en pleno mes de agosto, conseguían disimular su físico y ocultar su identidad. Los agentes de la comisaría de Vallecas sólo han tardado unas semanas en echarles el guante. Ahora, el «maestro» y su discípulo de 17 años, están encerrados. El primero en prisión y el segundo en un centro cerrado de menores.

Los atracos se produjeron el 1 y el 14 de agosto, según fuentes policiales y siempre actuaban de la misma manera: la pareja de atracadores peruanos asaltaban los comercios abiertos al público sin importarles que hubieran clientes.

Atracadores muy violentos

El mayor de los dos peruanos, de 38 años, ejercía de «maestro» y llevaba la voz cantante en los atracos empuñando una pistola. El menor, su «discípulo», hacía de asistente y recogía el dinero de las cajas registradoras y las pertenencias de los trabajadores y los clientes.

La violencia, además de sus excentricidades, era otro de los rasgos que definía a la pareja de atracadores. Los dos delincuentes ejercían gran violencia física y verbal durante los robos y en uno de ellos golpearon a un trabajador dos veces con la culata en la cabeza para quedarse con el dinero de la caja y además le robaron la cartera.

En otra ocasión, a punta de pistola, insultaron a los trabajadores y les obligaron a tumbarse mientras robaban el dinero y huían a la carrera.

Detenidos en menos de un mes

Los agentes de la comisaría de la Policía Nacional de Villa de Vallecas no tardaron en identificar a ambos atracadores y a finales del mes de agosto registró la casa de uno de ellos. Allí localizaron la pistola y las mochilas y ropas usadas en los atracos.

Por estos hechos, ambos varones fueron detenidos como presuntos responsables de tres delitos de robo con violencia e intimidación.

Tras la detención se ha decretado el ingreso en prisión del detenido mayor de edad, de 38 años, mientras que el menor pasó a disposición de la Fiscalía del Menor y fue enviado a un centro cerrado de menores.

