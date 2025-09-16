El juez de Violencia sobre la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria ha revocado este martes la orden de prisión que dictó en julio contra el joven marroquí al que se investigaba por quemar viva a una menor tutelada. La Policía, el informe de los bomberos, y ahora la declaración de la víctima de 17 años, coinciden con la versión del detenido: fue un accidente y el magrebí intentó socorrer a la menor.

En su auto, el magistrado explica que acaba de recibir la declaración grabada por la Policía Nacional con la versión de la menor, trasladada después del incidente a un hospital de Sevilla especializado en grandes quemados con quemaduras graves en el 50 % de su cuerpo.

Ahora, el joven. marroquí Abarrafía H., de 20 años, llegado en patera a las islas mes y medio antes, ha quedado en libertad con la única obligación de comparecer cada semana en el Juzgado y la prohibición de salir de Gran Canaria, ya que el instructor aún quiere determinar si el fuego se produjo por algún tipo de imprudencia por su parte. El joven tiene abierto un expediente de expulsión de España por entrar de forma irregular en el país.

Encarcelado hasta que la menor declare

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 16 de julio en el barrio de La Isleta, en una infravivienda okupada en la que habían pasado la noche el detenido y la menor, una adolescente española de 17 años tutelada por el Gobierno de Canarias que se había escapado de su centro de acogida. Por motivos aún pendientes de aclarar, se prendió fuego un colchón y la muchacha sufrió gravísimas quemaduras.

Las pocas palabras que dijo la víctima a los servicios de emergencia antes de que la evacuaran apuntaron como autor del fuego a Abarrafía H., que permaneció con ella hasta que la atendieron. La Policía le detuvo allí mismo y arrancó la investigación.

Salvado por los vídeos del incendio

Unos días después, el 21 de julio, el magrebí fue enviado a prisión provisional por riesgo de fuga, fundamentado en el hecho de que el detenido era un inmigrante irregular, recién llegado a Canarias y sin arraigo alguno.

Entretanto, la Policía descartó que la menor hubiera sido rociada con líquidos inflamables (como alcohol o gasolina) y el análisis de los vídeos del suceso disponibles mostraban que, si la muchacha había logrado salir del lugar donde se vio atrapada, fue con ayuda de Abarrafía H.

Ahora, el juez explica: «La versión inicial ofrecida por la propia víctima ante la Policía, grabada en imagen y sonido, pendiente aún de su declaración judicial, coincide con las manifestaciones del investigado y con lo reconstruido en la diligencia de reconstrucción de hechos, en el sentido de que el incendio se habría producido de manera fortuita».

El juez cree que la investigación respalda la hipótesis de que los dos jóvenes habían estado fumando sobre un colchón y se produjo un fuego accidental «en el que la víctima resultó atrapada en la habitación, pese a los intentos de auxilio del investigado».

Los bomberos le dan la razón

«El informe del Cuerpo de Bomberos y las conclusiones del Grupo de Policía Científica refuerzan que el origen del incendio es compatible con una causa fortuita», explica el juez en el auto.

Además, añade el juez: «Siendo relevante que en el vídeo mejorado de la salida de ambos del inmueble se observa cómo víctima e investigado se reencuentran en la vía pública y se abrazan, gesto que revela cooperación en la evitación del peligro».