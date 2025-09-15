«Nos dejaron tirados y no nos dejaron hacer nuestro trabajo», es el resumen que hacen los policías que participaron en el dispositivo de seguridad fallido de la Vuelta a España tras analizar lo sucedido. «Ninguno de los policías que estábamos a pie de calle entendíamos lo que ocurría, llegamos a tener a los extremistas embolsados cerca de Cibeles y nos hicieron soltarles», denuncian los agentes que señalan directamente a la Delegación del Gobierno en Madrid.

«Las imágenes demuestran lo que pasó durante el dispositivo fracasado y el resultado ha sido 22 policías heridos», señalan desde el sindicato policial Jupol. Las declaraciones políticas posteriores a los altercados no han hecho más que echar más leña a la indignación de los agentes que exigen la dimisión del delegado del Gobierno, del ministro Fernando Grande-Marlaska y del presidente del Gobierno, «por no reconocer la violencia y blanquearla».

Los protagonistas descartan que se tratara de fallos puntuales del dispositivo, denuncian anomalías desde el primer momento del despliegue de seguridad de la Vuelta a España. Los agentes han elaborado un listado de todas las irregularidades. «Poco podía esperarse de un planteamiento así cuando el propio Delegado del Gobierno en Madrid, máximo responsable de su organización, celebraba como un éxito el fracaso de su propio dispositivo en el momento en que se detuvo la vuelta», señalan desde el sindicato policial UFP.

«Anomalías» del dispositivo de la Vuelta