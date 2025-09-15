El director de la Vuelta apunta a la izquierda radical: «Todos tenemos claro quién llamó al boicot»

La organización de la Vuelta a España ha ofrecido una rueda de prensa tras los disturbios que obligaron a suspender la última etapa y empañaron la imagen de la carrera. Por medio de su director, Javier Guillén, ha valorado lo sucedido y, aunque ha exculpado al Gobierno de lo sucedido, sí que ha apuntado a la izquierda radical. «Cuando llamas a boicotear la carrera y se boicotea, causa un daño a todos lo que la hacemos y es lo que más daño nos ha hecho», ha explicado, antes de matizar: «No me refiero a las palabras del presidente. Todos tenemos claro quién ha hecho manifestaciones explícitas a boicotear».

El director de la Vuelta ha comenzado su intervención «lamentando y condenando lo ocurrido en la última etapa». Ha calificado de «absolutamente inaceptable todo lo que ocurrió» y ha expresado que su intención era «haber convivido perfectamente con las manifestaciones», como ha sucedido a lo largo de las tres semanas de competición.

Ha incidido en que «las normas de admisión corresponden a la Unión Ciclista Internacional», por lo que no podían tomar medidas contra la participación del Israel-Premier Tech. Además, ha puesto en valor la voluntad de los equipos y los ciclistas porque «han querido correr cada día», incluso cuando se dieron «caídas que obligaron a abandonar la Vuelta» a corredores, como a Javi Romo.

«Con la UCI se habló para hacerle ver los acontecimientos. Tomó posición, la de mantener al equipo de Israel en carrera. Nosotros nos hemos guiado de lo que nos decían, porque cualquier otro movimiento era muy negativo a nivel de consecuencias legales. No hay ninguna federación que haya impedido la participación de equipos de Israel. Ningún país ha prohibido la participación de equipos y deportistas de Israel», ha señalado el director de la Vuelta.

Sobre si ha sentido el apoyo del Gobierno en estas semanas, ha destacado que «la relación con el CSD ha sido constante y tuve una conversación con la ministra Alegría». Se ha centrado en valorar que su función era hacer la carrera y que, para ello, les han «provisto» desde Interior para ello.

«Cuando llamas a boicotear la carrera y se boicotea, causa un daño a todos lo que la hacemos y es lo que más daño nos ha hecho. Es verdad que hemos conseguido hacer las 21 etapas, que nadie lo entienda como triunfalismo, hemos hecho nuestro trabajo, con dificultades, pero lo hemos hecho», ha señalado.

«No me refiero a las palabras del presidente del Gobierno. Todos tenemos claro quién ha hecho manifestaciones explicitas a boicotear. Nadie me ha llamado (ni Gobierno, ni UCI) después de que terminara la carrera», ha apuntado Guillén, que además ha hecho un llamamiento de cara a los próximos meses: «El ciclismo es vulnerable, pero tengo la esperanza de que no sea así en el futuro. Vamos a seguir trabajando para sacar la Vuelta adelante».

También ha hablado sobre la salida del próximo Tour de Francia, que comenzará en junio en Barcelona y sobre la posiblidad de que lo acontecido en Madrid varíe los planes: «No quiero especular con esa posiblidad. Barcelona va a tener Tour de Francia, pero el ciclismo va a tener que tomar decisiones. Tenemos que llevar a cabo una discusión interna».

Sobre las reivindicaciones y el hecho de que en Montreal y Quebec este fin de semana se hayan dado también actos de protesta contra la presencia del Israel-Premier Tech, ha destacado lo siguiente: «La Vuelta ha sido un elemento para que nos paremos a hacer esa reflexión. De aquí al Tour ojalá esté solucionado y que el conflicto en Gaza haya concluido, porque es necesario a nivel humanitario».