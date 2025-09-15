La Policía denuncia el desastre del Gobierno en la Vuelta: «Nos dejaron totalmente abandonados»

La Policía ha pedido explicaciones al Gobierno después del desastre que hubo con los manifestantes propalestinos en la Vuelta a España. Después de que se desatase el caos absoluto en la última etapa en Madrid, los agentes de seguridad se vieron superados en números y se vieron afectados física y psicológicamente.

Hasta 22 acabaron heridos a consecuencia de los actos violentos de algunos activistas. A raíz de ello, la JUPOL no pudo evitar estallar en redes sociales ante la impotencia de ver cómo su trabajo cayó en saco roto por la mala organización del dispositivo. «Compañeros totalmente abandonados, en una inferioridad numérica muy evidente ante manifestantes violentos, por lo que se ha comprometido su integridad muy gravemente. Un dispositivo caótico por el que pediremos explicaciones y responsabilidades…», explicó acompañado de un vídeo donde se mostraban policías huyendo ante la violencia de los propalestinos.

Este tipo de imágenes no las hemos visto en la retransmisión de RTVE, por lo que sea… COMPAÑEROS de #UIP TOTALMENTE ABANDONADOS, en una inferioridad numérica muy evidente ante manifestantes violentos, por lo que se ha comprometido su integridad muy gravemente. Un dispositivo… pic.twitter.com/oKVzXhuVr8 — JUPOL (@JupolNacional) September 14, 2025

La JUPO pide dimisiones en el Gobierno por la Vuelta

Horas más tarde, la JUPOL encendió aún más la llama después de señalar quiénes son los culpables de que la seguridad en las calles no fuese lo suficientemente efectiva para frenar el avance propalestino: «Pedimos la dimisión del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por poner en grave riesgo a nuestros compañeros».

«El operativo de seguridad fue un auténtico desastre, no por la profesionalidad de los agentes desplegados, sino porque estuvo marcado desde el inicio por la voluntad de no incomodar a determinados grupos y por el blanqueamiento institucional de las protestas».

El ministro Marlaska, en declaraciones a Europa Press, defendió la seguridad de la última etapa de la Vuelta por ser «absolutamente suficiente» ante las manifestaciones propalestinas. También deseó un «rápido restablecimiento» de los 22 heridos este domingo y felicitó a la Policía Nacional «por el trabajo desarrollado» en una «situación absolutamente compleja». Según él, actuó en «términos de proporcionalidad» garantizando la seguridad de ciclistas y ciudadanos y, a la vez, la protesta contra Israel por la guerra en Gaza que llevó a cabo «una sociedad comprometida con la paz en el mundo».