Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha vuelto a pronunciarse sobre la culpabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez en el boicot de la etapa final de la Vuelta a España en Madrid. Las fuertes protestas propalestinas ocasionaron que la organización se viese obligada a dar por terminada la última carrera antes de tiempo. Un capítulo que puso en riesgo la seguridad de miles de aficionados y la de los propios ciclistas.

Después de compartir una carta en redes sociales, Feijóo ha aprovechado un acto en el Nueva Economía Fórum para atizar de nuevo al cabecilla del PSOE: «No puede estar al frente del Gobierno un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas. No puede alentar los disturbios en su país, por muy acorralado que esté por la corrupción y por muchas ganas que tenga por taparla», comenzó.

Después de las cargas policiales, los incidentes por toda la ciudad terminaron con dos detenidos y 22 agentes heridos en la batalla campal, por lo que aseguró que Sánchez «no tiene límites» y no le importa «la vida de los policías, la integridad de los corredores y del público». Una imagen que dio la vuelta al mundo y que marca la historia del deporte español: «Él es responsable de los actos de violencia que debería avergonzar a cualquier persona que se preocupe por nuestro país. Ha sumado un motivo más por el cual no es digno del cargo que ocupa», añadió.

Un boicot que Feijóo no perdona

La 80º edición de La Vuelta finalizó a 56 kilómetros de la meta de Madrid debido a las manifestaciones propalestinas que invadieron las calles del recorrido en la capital y que desembocaron en varias cargas policiales contra los manifestantes.

«Mi Gobierno no levantaría jamás un muro entre los ciudadanos ni justificará cualquier acto violento ni recibirá aplausos de terroristas». El líder del PP ha participado en un desayuno informativo para presentar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y ha iniciado su discurso hablando precisamente de los incidentes de La Vuelta, acusando a Sánchez de ser «responsable» de los actos de violencia «que deberían avergonzar a cualquier persona» que se preocupe por España.

Sánchez sumó el domingo un motivo más por el que «no es digno» del cargo que representa, ha afirmado Feijóo, quien ha responsabilizado al presidente de usar crisis humanitarias como la de Gaza para «distraer la atención y dividir a los españoles».

Por su parte, el alcalde de Madrid ha subrayado que lo que sucedió ayer no fue una manifestación pacífica por el sufrimiento del pueblo de Gaza sino una «manifestación violenta»: «respetaré siempre a los manifestantes que estén en las calles de Madrid protestando de manera pacífica, pero no puedo respetar a los calienta manifestaciones», añadió.