La Vuelta a España, siempre que llega a Madrid es una auténtica fiesta, donde familias y niños disfrutan del paso de los ciclistas por las principales calles del centro de la capital de España. Pero esta vez no fue así. Fue una vergüenza. Los radicales propalestinos, alentados por Pedro Sánchez y sus socios, invadieron las calles con violencia e impidieron a los ciclistas que pudiesen seguir con normalidad la carrera. La última etapa quedó suspendida y la Vuelta quedó totalmente manchada.

Niños y familias dentro de la organización de la Vuelta a España tuvieron que salir corriendo de la zona de línea de meta donde estaba montada la zona del podio en Cibeles tras la invasión de los radicales propalestinos a la calzada. La Policía Nacional tuvo que salir para intentar evitar una auténtica batalla campal y retiró a todos los civiles inocentes de la zona conflictiva.

La cara de los niños al salir corriendo de la zona más peligrosa era de auténtico miedo. Y esa es la sensación que se vivió en el centro de Madrid. De una fiesta se pasó a una guerra. Protestaban por una guerra y ellos mismos montaron la suya en el centro de la capital de España. Y todo ello jaleado desde el Gobierno de nuestro país.