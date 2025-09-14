Feijóo acusa a Sánchez de «inducir» el violento boicot a la Vuelta y un «ridículo internacional»

El líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, ha responsabilizado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez del violento boicot a la etapa final de la Vuelta a España que, en un hecho sin precedentes, ha obligado a suspender la etapa final a 60 kilómetros de la meta. No estaba garantizada la seguridad ni de los corredores ni del personal que trabaja en la organización de la carrera. El despliegue policial del que es responsable el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido claramente insuficiente para hacer frente al violento boicot, pese a que estaba anunciado de antemano.

«El Gobierno ha permitido e inducido la no finalización de la Vuelta y, de este modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo», ha dicho Feijóo a través de una carta firmada de su puño y letra y difundida a través de las redes sociales.

Feijóo ha mostrado su indignación por el hecho de que el presidente del Gobierno esté «orgullo del comportamiento de unos pocos que, para manifestar su apoyo a Gaza, han lanzado vallas a la Policía Nacional».

Además, le ha responsabilizado del escaso despliegue policial dirigido por el Gobierno desde el Ministerio del Interior, que ha sido superado con notoria facilidad por los violentos congregados en el que, además, era el punto más crítico del recorrido y teóricamente el que más debía protegerse, el tramo final de la carrera, en el corazón de la capital de España. Así, Feijóo ha censurado que el dispositivo policial del que es responsable directo Interior no ha garantizado «la seguridad del personal de la organización, corredores y periodistas».

En esta misma carta difundida en redes sociales, el líder del PP ha subrayado que defiende «la libertad de expresión, siempre que no implique ni violencia ni altercados» como los que se han producido este domingo en Madrid.

Asimismo, Feijóo ha aprovechado esta misiva para declararse equidistante entre los terroristas palestinos de Hamás que tienen su nido en Gaza y la operación militar del Gobierno de Israel sobre ese territorio. «No apoyo a Hamás», ha dicho el líder del PP, para, a renglón seguido, indicar que «tampoco comparto la respuesta que está dando el Gobierno de Israel a los atentados terroristas que han padecido». «El secuestro y asesinato de israelíes inocentes no se puede contestar con más pérdidas civiles de origen palestino», ha dejado escrito Feijóo.