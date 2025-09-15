Sánchez proclama su «profunda admiración» por los disturbios antiisraelíes que acabaron con la Vuelta

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha proclamado su «profunda admiración» por los disturbios antiisraelíes que acabaron con la Vuelta este domingo en Madrid. El líder socialista también ha pedido la expulsión de Israel de todas las competiciones deportivas y ha comparado la acción militar del Estado hebreo en Gaza con la injerencia de Rusia en Ucrania. Así se ha expresado el dirigente del PSOE en una reunión de su partido este lunes en el Congreso de los Diputados.

Sánchez ha hecho una proclama genérica contra la violencia: «Rechazamos siempre la violencia, sentimos una profunda admiración y respeto por los ciclistas de la Vuelta». El jefe del Ejecutivo ha asegurado que puso la «seguridad» de los ciclistas «por delante de cualquier otra cuestión». Todo ello a pesar de las imágenes de caos que tuvieron lugar este domingo en la capital de España durante la última etapa de la prueba ciclista.

Sin embargo, el presidente ha dedicado palabras de afecto hacia los manifestantes propalestinos: «También sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y que defiende su idea de forma pacífica». «El debate que se ha abierto aquí con lo sucedido en Madrid debería llegar a todos los lugares del mundo», ha trasladado el líder socialista. Además, Sánchez ha celebrado que «está sucediendo ya en algunas partes del mundo».

«Hemos visto a gobiernos europeos diciendo que, mientras dure la barbarie, Israel no puede utilizar cualquier plataforma internacional para blanquear su presencia», ha incidido. El jefe del Gobierno ha propuesto la expulsión de Israel de las competiciones: «Las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales».

«Nuestra posición es clara y rotunda y la comparte una gran mayoría de la ciudadanía, da igual lo que voten», ha manifestado el presidente del Gobierno. A sus ojos, la mayor parte de los españoles «están en el sentido común y en la defensa de los derechos humanos». Y ha subrayado que la posición del Gobierno «es clara y rotunda»: «Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición más».

Incidentes en la última etapa de la Vuelta

Este domingo, la última etapa de la Vuelta a España, que terminaba en la madrileña Plaza de Cibeles, fue boicoteada por los radicales propalestinos que tiraron las vallas del recorrido al suelo e iniciaron una batalla campal contra los agentes de Policía que se encontraban allí. La prueba se dio por finalizada en el momento en el que comenzaron los ataques a los agentes.

El incidente se produjo antes de que los corredores llegaran a ese punto, en el Paseo del Prado. Los ciclistas se encontraban a unos kilómetros del lugar, cerca del Palacio Real de la capital. Sin embargo, en ese lugar también se desplegaron los manifestantes con pancartas con la intención de impedir el paso de los deportistas.

Las protestas estallaron en el momento en el que unos radicales levantaron una barricada bajo la pancarta del último kilómetro. Lo hicieron tras superar a la Policía y lograron parar la carrera. Tras ello, tampoco pudo celebrarse el podio tal y como se había planeado y se tuvo que sustituir por uno simbólico y más humilde varias horas más tarde.