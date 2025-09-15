El cabecilla del grupo propalestino que reventó la Vuelta fue apoderado de Yolanda Díaz en las generales

Iban Vázquez, portavoz del grupo antisemita BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel) convocante de la manifestación violenta que reventó y paralizó la Vuelta a España en su última etapa en Madrid, fue apoderado del partido de Yolanda Díaz, socia de Pedro Sánchez en el Gobierno de coalición, en las pasadas elecciones generales.

Este cabecilla del colectivo propalestino que convocó este domingo la protesta antisistema en Madrid, una encerrona organizada que puso en peligro la integridad física de los ciclistas y demás personal de la Vuelta, hizo estos días de portavoz de BDS llamando a la «desobediencia civil».

De esta manera, detrás de los episodios de violencia que tuvieron lugar este domingo, que obligaron a intervenir a los antidisturbios, está un activista secuaz de la formación de Yolanda Díaz, como él mismo se ha encargado de publicitar en redes sociales.

«Apoderando la remontada, Vota Sumar», escribió en su cuenta de Instagram el pasado 23 de julio de 2023. Iban Vázquez acompañó este mensaje de una imagen de la acreditación como «apoderada» del partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno.

El año pasado, Iban Vázquez también participó en representación de BDS en una charla en el Parlamento europeo a invitación del Partido Comunista (PCE), integrado en Izquierda Unida, y por ende, en Sumar. «Muchas gracias al PCE por invitarnos, y por dar voz a BDS Madrid. Ha sido un placer compartir espacio con referentes de la lucha internacionalista y de la solidaridad con Palestina», señaló, animando a participar en la manifestación propalestina del 5-O de 2024 contra el Estado de Israel.

Precisamente, la propia Yolanda Díaz, ha jaleado igualmente el boicot a la Vuelta ciclista a España en estos días por la presencia del equipo Israel-Premier Tech. Y este mismo domingo, aplaudió que los radicales propalestinos reventaran la prueba ciclista en su etapa final. «La sociedad española no tolera que se normalice el genocidio en Gaza en eventos deportivos y culturales. Israel no puede participar en ningún evento. Todo nuestro apoyo a las movilizaciones por el pueblo palestino durante la vuelta ciclista. Nuestra ciudadanía es un ejemplo de dignidad», afirmó la vicepresidenta del Gobierno en redes sociales.

Iban Vázquez publicó su acreditación como apoderado de Sumar el 23J.

Por su parte, el socio de Yolanda Díaz y jefe del Ejecutivo socialcomunista, Pedro Sánchez, también se encargó por la mañana de animar y agitar desde Málaga a los vándalos que dinamitaron la Vuelta. El líder del PSOE trasladó su «admiración, a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina», dijo a pocas horas de los disturbios en Madrid y después de varias jornadas de la Vuelta donde los violentos amenazaron al pelotón, sin distinciones, tiraron al suelo al ciclista Javier Romo u obligaron a la organización a acortar etapas para evitar alguna desgracia.

Desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció que el Gobierno «ha permitido e inducido la no finalización de La Vuelta». De Sánchez, criticó que «estará orgulloso del comportamiento de unos pocos que para manifestar su apoyo a Gaza han lanzado vallas a la Policía Nacional, sin garantizar la seguridad del personal de organización, corredores y periodistas. Yo no», sentenció.

Disturbios en Madrid por la manifestación propalestina contra la Vuelta. (Foto: EP)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, acusó a Pedro Sánchez de querer «la violencia en las calles» para «mantener el poder». «El psicópata ha sacado a sus milicias a la calle. Le da igual Gaza. Le da igual España. Le da igual todo. Pero quiere la violencia en las calles para mantener el poder. Necesita a sus terroristas callejeros porque cuando ve al pueblo de verdad, como en Paiporta, sale corriendo como un miserable», enfatizó Abascal.

22 policías heridos

El boicot a la última etapa de la Vuelta, que la organización dio por terminada cuando el pelotón se adentraba en el casco histórico de Madrid, se saldó con dos detenidos y 22 policías heridos en los disturbios.

El delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Francisco Martín, cifró en 100.000 los manifestantes que participaron en estas protestas violentas, donde destrozaron el vallado del recorrido final, rompieron mobiliario de la Vuelta y se enfrentaron a los antidisturbios con el lanzamiento de objetos. Además, Martín destacó que la jornada se ha desarrolló «sin incidentes graves» y que los manifestantes dieron un «ejemplo de dignidad».

De otro lado, el Gobierno de Israel, a través de su ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, recriminó a Pedro Sánchez, que «animara» a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de la Vuelta. Una actitud que consideró una «vergüenza» para España. Un bochorno mundial que ha copado la prensa internacional.

«Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle», subrayó Saar.