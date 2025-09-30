‘OT 2025’: quién fue el concursante expulsado ayer 29 de septiembre y lista de nominados

El pasado lunes 29 de septiembre, los espectadores de Prime Video pudieron disfrutar de la Gala 2 de OT 2025 presentada por Chenoa. No era una entrega cualquiera, puesto que íbamos a conocer al primer expulsado de esta edición. La noche comenzó, como suele ser habitual, con la canción grupal. En este caso, los 16 participantes de este talent show interpretaron It’s a sin, de Pet Shop Boys. Después, los nominados actuaron en solitario, para tratar de impresionar a los seguidores del formato y, de esta forma, convencerles para continuar una semana más en la Academia más famosa de la televisión. La primera en hacerlo fue Claudia Arenas, que interpretó El sitio de mi recreo de Antonio Vega, y lo hizo al piano. En cuanto a Iván Rojo, optó por cantar uno de los clásicos de Bon Jovi, como es It’s my life. A continuación, el resto de concursantes de OT 2025 llevaron a cabo sus actuaciones.

El primer dúo fue el formado por Téyou y Cristina, interpretando Dance Crip de Trueno, seguido por Olivia, Laura y Salma de Diego con If you could read my mind de Gordon Lightfoot. El toque de emoción de la noche llegó con Guille Toledano y Tinho, que sorprendieron con su versión de La Salvación, de Arde Bogotá. Lo mismo sucedió con Lucía Casani y Judit, que dejaron a todos sin palabras con su interpretación de En cambio no, de Laura Pausini. El siguiente dúo fue el formado por María Cruz y Crespo, que interpretaron Clavaíto de Abraham Mateo y Chanel, con el artista gaditano entre los miembros del jurado. La última actuación de la Gala 2 de OT 2025 la protagonizaron Guillo, Carlos y Max, que sorprendieron con su versión de Bye Bye Bye, de NSYNC. Los jueces pasaron a deliberar, mientras que llegó el momento de conocer el veredicto de la audiencia: ¿Quién tenía que decir adiós?

¿Quién fue el concursante expulsado de la Gala 2 de ‘OT 2025’?

Chenoa se situó en el escenario junto a Iván Rojo y Claudia Arenas. Los dos estaban muy nerviosos, puesto que eran conscientes de lo que se estaban jugando. La presentadora del talent show no quiso alargar la agonía, y desveló que, con el 84% de los votos, el público quería que se quedase Claudia en la Academia y, por tanto, Iván Rojo tuvo que poner punto y final a su etapa en el concurso.

¿Quién fue el favorito y quiénes son los nominados de esta semana?

Tras la emotiva despedida del vallisoletano, Miriam Rodríguez apareció en plató para dar a conocer el nombre del favorito de la semana. Antes, comunicó quiénes fueron los concursantes más votados: Téyou, Olivia y Guille Toledano. Finalmente, fue el de Guadalajara el que consiguió llevarse el gato al agua, siendo el primero en cruzar la pasarela.

Con posterioridad, el jurado formado por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero comenzó a valorar al resto de concursantes. De esta forma, propusieron a Max, Crespo, María Cruz y Salma de Diego para abandonar la Academia. Los profesores, con Noemí Galera a la cabeza, tomaron la decisión de salvar a Crespo.

Por lo tanto, los compañeros tenían en su poder salvar a uno de los señalados. Fue entonces cuando, en su mayoría, decidieron dar una oportunidad a María Cruz. De esta forma, se confirmó que los nominados de la Gala 2 eran Max y Salma de Diego, quienes tendrán que trabajar en solitario para ganarse su continuidad en OT 2025.