‘OT 2025’: lista completa de concursantes de esta edición

No es ningún secreto que, pase lo que pase, Operación Triunfo se ha convertido en uno de los formatos que más historia ha hecho en la televisión de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente brilló con luz propia durante sus etapas en La 1 de Televisión Española y Telecinco, sino que está volviendo a hacerlo de la mano de Prime Video. Un claro ejemplo lo encontramos en la edición de 2023, que ganó Naiara. Todos y cada uno de los participantes consiguieron ganarse el cariño, el respeto y la admiración de los espectadores de la plataforma de streaming. Tras haber hecho un parón, se ha querido volver a apostar por nuevos talentos de la mano de OT 2025. El pasado lunes 15 de septiembre, pudimos disfrutar de una Gala 0 en la que conocimos el nombre de los 16 concursantes que participan en esta edición.
Lista completa de los concursantes de ‘OT 2025’
Crespo
21 años, Córdoba. Estudia criminalística en Madrid y fue ganador de La Voz en 2022.
Olivia
19 años, Madrid. Ha estudiado Teatro Musical y parte de su formación se desarrolló en Londres. Además, participó en La Voz Kids, en el equipo de Melendi.
Guille Toledano
23 años, Guadalajara. Trabaja como cocinero en un restaurante y no tiene ningún tipo de experiencia en televisión, puesto que no ha participado en ningún concurso o reality.
Judit
19 años, Barcelona. Estudia un Grado en Estudios del Asia Oriental y llegó al Casting Final en OT 2023.
Carlos
23 años, Mallorca. Ha estudiado un grado superior de Danza y se presentó al casting de OT 2023, aunque no consiguió entrar.
Cristina
18 años, Sevilla. Estudia un Doble Grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Dese los 12 años estaba deseando cumplir la mayoría de edad para presentarse al casting de Operación Triunfo y poder vivir la experiencia al completo.
Claudia Arenas
19 años, Alicante. Estudia un Doble Grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual.
Salma de Diego
19 años, Benidorm. Estudia Arte Dramático y es actriz de teatro. De hecho, ha participado en numerosas obras como es el caso de La casa de Bernarda Alba, entre otras tantas.
Tinho
21 años, A Coruña. Tiene un grupo llamado Another Wasted Year con el que ha publicado un EP titulado Nueva vida. Con esta banda, llegó a participar en un concierto de LOS40 que se celebró en Santiago de Compostela.
María Cruz
24 años, Las Palmas de Gran Canaria. Es cantante y bailarina, con amplia experiencia tanto en espectáculos como en orquestas. Por si fuera poco, cuenta con formación en danza.
Lucía Casani
18 años, Valencia. Estudia Ciencias Políticas y ha participado en varios programas de televisión, como son Idol Kids y La Voz Kids. Además, ha concursado en diversas competiciones musicales internacionales.
Max
22 años, Barcelona. Estudia Periodismo, canto y ballet y cuenta con formación en teatro musical.
Iván Rojo
23 años, Valladolid. Estudia Psicología y se presentó a los castings de Operación Triunfo en 2020 y 2023.
Guillo Rist
23 años, Barcelona. Estudió Psicología (aunque no terminó la carrera), toca la guitarra desde pequeño y es actor musical de teatro. Entre las obras en las que ha participado, se encuentra Romeo y Julieta.
Laura Muñoz
20 años, Pamplona. Estudia Ingeniería Electrónica y trabaja de camarera para costear sus estudios mientras persigue su sueño de dedicarse a la música.
Téyou
28 años, Santander. Estudió Interpretación Musical. No solamente ha participado en la última edición de Factor X en Telecinco, sino que, además, ha sido corista del artista Rels B.
