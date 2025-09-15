Dónde ver ‘Operación Triunfo 2025’: horario, día y plataforma

Ha llegado el momento que los seguidores de Operación Triunfo 2025 estaban esperando. Tras una larga espera, por fin, la audiencia tendrá la oportunidad de ver a nuevos talentos llegar a la legendaria Academia. Y es que, desde el pasado 2023 poco se ha sabido de este formato televisivo. Por ello, no es de extrañar que el anuncio de su regreso haya causado mucho furor durante el verano. Y es que, el popular talent show nos ha presentado a lo largo de su historia a numerosos talentos que han marcado la industria musical con sus voces. Una larga lista de nombres que, muy pronto, continuará creciendo.

De esta manera, el público podrá vivir 13 semanas de música, pasión, entretenimiento y muchas sorpresas a nivel musical. Una serie de emisiones que prometen no decepcionar a nadie y que darán el pistoletazo de salida este mes de septiembre. Asimismo, se ha informado que 18 aspirantes seleccionados en la última fase de casting se jugarán su entrada a la Academia con su actuación individual en el primer programa. Por lo tanto, el inicio del formato es primordial verlo.

Tras esta emisión, el espectador será conocedor del nombre de los 15 concursantes oficiales de la edición. Una travesía donde podremos ver como jurado experto a rostros como el de Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero, junto con el equipo de profesores liderado por Noemí Galera.

¿Cuándo se estrena ‘Operación Triunfo 2025’?

Tal y como se ha informado, Operación Triunfo 2025 dará el pistoletazo de salida de manera oficial esta noche del 15 de septiembre. Un estreno muy esperado que comenzará a partir de las 22:00h (hora antes en las Islas Canarias). Por lo tanto, tras este pistoletazo de salida, cada lunes se emitirá una gala en directo. Una programación que se realizará hasta el próximo mes de diciembre, que será cuando se conozca el nombre del ganador del programa.

¿Dónde se puede ver el programa?

Al igual que en la edición anterior, Operación Triunfo 2025 se puede ver exclusivamente en Prime Video. La plataforma de pago se ha convertido en la nueva casa del formato, pues antes se emitía en La 1 de Televisión Española. Un nuevo medido de emisión que, por lo que se pudo ver en el 2023, contó con un gran recibimiento.

Eso sí, para poder ver el programa será necesario estar suscrito a alguna de las opciones de pago que ofrece Prime Video. Asimismo, los suscriptores tendrán la oportunidad de disfrutar de Conexión OT, el magacín presentado por la cantante y ex concursante Míriam Rodríguez que se emitirá en directo de martes a sábado. Además, los fans tendrán acceso al canal 24 horas, disponible en YouTube.