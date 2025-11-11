Incredulidad en Las Rozas: «Esto sólo perjudica a Lamine»

La incredulidad en Las Rozas es tremenda tras tener que comunicar en la mañana de este martes que Lamine Yamal abandona la concentración de la selección española. Y no es la primera vez que pasa. Ya es la segunda concentración que abandona de manera consecutiva. En la Federación Española no entienden nada y señalan que esto solamente perjudica al jugador.

El malestar y la sorpresa de la Federación con el caso de Lamine Yamal es bastante severo. El jugador del Barcelona estaba concentrado desde anoche con España con total normalidad. Pero esa sorpresa llega cuando se enteran que en el club blaugrana le han hecho una prueba para valorar sus molestias en el pubis y no habían avisado a la Selección.

Fuentes federativas consultadas por OKDIARIO señalan que el mayor perjudicado en este asunto no es otro que Lamine Yamal. Piensan desde la Federación que esta segunda desconvocatoria consecutiva mancha la imagen de la estrella española.

Desde la Federación también añaden que intentarán no hacer sangre con todo este tema porque perjudica a la Selección, pero que si «está mal, está mal, pero el día anterior jugó 90 minutos». Si el Barcelona hubiese avisado antes, no se hubiese convocado desde la Selección al jugador.

Comunicado de la Federación

Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana.

Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días.

Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria.

Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación.