Cabreo de Lamine Yamal con sus compañeros en Vigo: «¿Qué hacemos en el medio campo?»

El Barcelona logró ganar al Celta de Vigo en Balaídos (2-4) y se marcha al parón de selecciones a tres puntos del Real Madrid. Pero la primera parte del equipo culé no fue nada positiva, evidenciando de nuevo los graves problemas que tiene equipo en defensa. Durante los primeros 45 minutos de juego, las cámaras captaron a Lamine Yamal recriminándole enfadado a sus compañeros los errores que estaban cometiendo sobre el césped.

«¿Qué hacemos en el medio campo»?, reclamaba Lamine Yamal hasta en dos ocasiones, visiblemente enfadado, a sus compañeros tras uno de los goles encajados por el Celta de Vigo durante la primera parte. Al ’10’ del equipo azulgrana no le estaba gustando nada como otra vez más el equipo se estaba partiendo en el centro del campo.

Lamine Yamal le recriminó este problema a sus compañeros. Y es que el Barcelona en la primera parte volvió a recibir dos goles del Celta de Vigo dejando sensaciones de gran debilidad en la parte defensiva. Aun así se fue al descanso ganando 2-3 con un tanto de Lamine Yamal. El enfado se le pasó pronto a la perla blaugrana una vez que marcó su tanto, el tercero consecutivo entre todas las competiciones.

«¿Qué hacemos en el medio campo?». La reacción de Lamine Yamal al 1-1 del Celta.#DeportePlus pic.twitter.com/VViSbnpMSS — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 9, 2025

Flick analiza la victoria del Barça

«En la segunda parte hemos estado mucho mejor, hemos defendido mucho mejor. Hoy ha sido un día perfecto, estoy muy feliz por el trabajo con balón y cómo ha luchado el equipo. Estoy contento por Robert, pero por el equipo en general. Esto nos dará confianza», comenzó señalando Hansi Flick ante los medios.

«Con balón, en ambas partes hemos estado muy bien. Especialmente en la segunda parte hemos defendido mucho mejor», añadió el entrenador del Barcelona.

«Para la confianza de Robert es muy bueno marcar tres goles. La temporada pasada fue muy importante para nosotros por partidos como este», confirmó sobre el gran partido de Lewandowski y su hat-trick.

«Frenkie ha controlado el partido, ha sido muy importante para nosotros. Está jugando a un nivel increíble y es muy bueno de ver. Su baja será complicada, pero lo gestionaremos», dijo Flick sobre el partido y la expulsión posterior de De Jong.

«Los parones siempre son lo mismo. Es mejor irse con victoria que con derrota. Estoy orgulloso de la segunda parte del equipo. Espero que todos puedan volver sanos», comentó sobre el parón de selecciones que se viene ahora.