El Barcelona se lleva un palo de Vigo: De Jong fue expulsado en el descuento

Frenkie De Jong puso una mancha a la victoria del Barcelona en Balaídos contra el Celta de Vigo después de marcharse expulsado en el tiempo de descuento. Una falta tras llegar a destiempo con el partido sentenciado provocó que viese la segunda amarilla. No se lo pensó Alberola Rojas y lo expulsó. El mediocentro holandés se perderá el encuentro contra el Athletic a la vuelta del parón de selecciones.

El centro del campo del Barcelona se queda en cuadro para el regreso del parón de selecciones. Ese fue el palo que se llevó el equipo culé de Balaídos a pesar de conseguir tres puntos muy importantes que le acercan al Real Madrid en su lucha por la Liga.

El Barça recibe al Athletic Club al regreso del parón de selecciones el 22 de noviembre. Un partido donde todavía no se conoce el escenario: Camp Nou o Montjuic. En ese duelo, el centro del campo de Hansi Flick estará en cuadro. No estará De Jong por sanción y no estará Pedri por lesión. Y eso es un problema. Y habrá que ver los problemas de Casadó si son importantes o no.

Una mancha, la expulsión por doble amarilla de De Jong en el descuento, que no empaña la gran victoria del Barcelona en Balaídos, un campo siempre complicado para ellos. En la primera parte vimos cinco goles. Tres culés y dos celestes. Empezó ganando el Barça con un gol de Lewandowski de penalti, empató Carreira a la contra, volvió a marcar el delantero polaco y Borja Iglesias puso el empate a dos con un golazo. Fue Lamine Yamal el encargado de hacer el 2-3 y el 2-4 definitivo lo firmó Lewandowski ya en el segundo tiempo. Un hat-trick del delantero polaco que fue el gran protagonista del partido. La segunda parte del equipo blaugrana fue mucho mejor.