Frenkie de Jong desmonta punto por punto el relato del Barça de Flick

El segundo año de Hansi Flick está siendo un viaje con turbulencias. El empate en Brujas escenificó el ambiente que se vive en el FC Barcelona, donde las dudas y el desconcierto del rumbo que está tomando el conjunto culé ponen en el aire la posibilidad de repetir el éxito de la temporada pasada. El sueño sigue siendo ganar la Champions, pero pinchazos como estos hacen que futbolistas como Frenkie de Jong den un paso al frente para explicar qué es lo que está fallando.

Arrastrando derrotas muy duras contra PSG y Real Madrid, el Barça sabe que no puede permitirse tampoco baches contra rivales más asequibles. Durante varias fases del partido en Bélgica pecaron de sobreconfianza y provocó una consecución de errores defensivos provocado por una línea adelantada que parece que los rivales ya le han pillado el truco.

«Es un partido que yo creo que teníamos que haber ganado, pero obviamente tenemos que hacer las cosas mucho mejor. Hay cosas que tenemos que ajustar, lo sabemos, lo estamos trabajando, pero no siempre lo transmitimos en el campo, y es un poco eso. Somos un poco débiles en la contra por un tema de vigilancias, de presión arriba, de cómo nos posicionamos atrás. Es un poco de todo», explicó en zona mixta.

Frenkie de Jong pide ‘olvidar’ el año pasado

Ni las rotaciones, ni los cambios, ni los ajustes de Flick funcionaron para que las individualidades marcasen la diferencia que tanto necesitaba el equipo en esta clase de partidos correosos. El Brujas, esperando atrás en bloque bajo, supo frenar los intentos desesperados de los culés, incluso tuvieron un ‘paro cardíaco’ después de que se vieran perdiendo en el descuento (el gol fue anulado por una falta previa polémica).

A estas alturas, el Barcelona gozaba de la tranquilidad de estar entre los ocho primeros de la clasificación, pero la realidad actual desde la undécima posición con siete puntos de doce refleja una comparación difícil de digerir en el aficionado azulgrana: «Lo del año pasado lo tenemos que dejar ya fuera. Tampoco el año pasado fuimos el mejor equipo de Europa, entonces lo del año pasado tampoco es… hay que mejorar. Tampoco ganamos la Champions y también encajamos muchos goles el año pasado, entonces tenemos que mejorar», añadió.

Siguiendo la línea de Frenkie, el Barça tiene un problema en labores defensivas. Sin Íñigo Martínez, que puso rumbo al Al Nassr en Arabia Saudí, el equipo no transmite esa fiabilidad en defensa. Tampoco ayudan las lesiones con las bajas de Ter Stegen, Christensen, Gavi, Pedri y Raphinha. Este domingo jugarán en Balaídos antes de irse al tercer parón de selecciones. Tiempo para resetear cuerpo y mente antes de lo que está por venir con partidos ante Athletic, Chelsea, Alavés y Atlético. Hansi Flick necesita despertar para que, aunque no quiera acordarse del curso pasado, intente replicarlo.