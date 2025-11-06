Los datos que reflejan el bajón defensivo del Barça: 16 goles encajados en sus últimos nueve partidos

Los datos son claros en los últimos meses para el Barcelona y evidencian un gran bajón defensivo de una defensa que está haciendo aguas. La zaga del equipo culé en Brujas volvió a ser un coladero y le sacó los colores a la filosofía de Hansi Flick de jugar con la zaga tan adelantada. El equipo culé lleva nueve partidos consecutivos recibiendo gol. Ha encajado 16 tantos en ese transcurso de tiempo.

El Brujas le hizo tres goles al Barcelona, le sacó un punto y le pudo hacer varios más. El cuadro belga y en la Champions League le volvió a sacar los colores a una defensa del Barça que está peor que nunca. Sus errores cada vez son más claros, la línea de fuera de juego ya no se tira como antes y su portería cada vez encaja más goles.

El año pasado el Barcelona recibía muchos goles. Es cierto. Pero este año ha empezado mucho peor que el curso pasado en esa faceta. Y los datos hablan por sí solos. La baja de Iñigo Martínez ha dejado al equipo culé huérfano en liderazgo atrás. Lo está notando mucho y lo está pagando demasiado caro. Tantos goles le están costando puntos importantes en Liga y Champions. Cubarsí, Eric, Araujo, Koundé o Balde. Da igual. El problema persiste juegue quien juegue.

Nueve partidos seguidos lleva el Barcelona encajando gol. No deja su portería a cero desde hace más de dos meses: el 21 de septiembre contra el Getafe. En ese periodo de tiempo ha encajado 16 dianas tras las tres del Brujas con el destrozo en velocidad y al espacio que le hizo Forbs. La manera más sencilla de desnudar a la defensa blaugrana.

La defensa del Barça hace aguas

Tras el partido contra el Getafe, el Oviedo marcó uno, la Real Sociedad otro, el PSG dos, el Sevilla cuatro en la peor goleada de la temporada, el Girona uno (perdonando varios mano a mano), el Olympiacos otro, el Real Madrid dos (perdonando de lo lindo y fallando un penalti), el Elche uno (con tres disparos al palo) y el Brujas tres (con un gol anulado).

Casi todos estos equipos pudieron meterle más goles al Barcelona. La sangría pudo ser mayor porque la defensa culé se está mostrando muy endeble. Demasiado. Solamente ha dejado la portería a cero en tres ocasiones esta temporada.

Szczesny, que no es el mayor culpable de este desastre, sale también muy señalado por los datos. Siete partidos esta temporada con Joan García y cinco goles en contra. Ocho con el polaco y 15 en contra. Tremendo. Y es que Szczesny ha recibido ya 32 goles en sus últimos 16 encuentros como culé.

La temporada pasada a estas alturas, el Barcelona llevaba 16 goles encajados con cinco porterías a cero. Este año lleva 20 y tres porterías a cero únicamente en el mismo periodo de tiempo. El equipo ha pegado un bajón significativo en defensa. Y las sensaciones son peores que los números, y es que el Barça podría haber recibido muchos más goles de los que lleva. Su defensa hace aguas.